علامات مبكرة تكشف الإصابة بألزهايمر.. انتبه لها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ألزهايمر من الأمراض التي تؤثر بشدة على الذاكرة والقدرات المعرفية للشخص خصوصًا كبار السن.

وبينما يرتبط ضعف الذاكرة بالتقدم في العمر، إلا أنه من الصعب تتبع نقطة البداية في الإصابة بألزهايمر، إذ أن ضعف الذاكرة هو العلامة الرئيسية على الإصابة بالمرض، حسب «فوكس نيوز».

وتختلف الإصابة بألزهايمر من شخص إلى آخر، ولا تبدو العلامات موحدة عند الجميع، كما تختلف شدة العرض نفسه من شخص إلى آخر. وهناك أعراض رئيسية مرتبطة بالإصابة مثل فقدان الذاكرة، المرتبط بالنشاطات اليومية للشخص. وقد يعني ذلك نسيان المواعيد والمعلومات الحديثة، وكذلك المحادثات الحديثة.

ومن الأعراض الأخرى الصعوبة في التخطيط أو حل المشكلات. كما يجد مرضى ألزهايمر صعوبة في اتباع الإرشادات، وتتبع المواعيد، وكذلك صعوبات في الرؤية.

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كذلك، يجد مرضى ألزهايمر صعوبة في إنهاء المهام المألوفة بالنسبة لهم، وقد يجدون صعوبة في التحدث في بعض الأحيان. وقد يشكل ذلك صعوبة تذكر كلمة معينة، أو الصعوبة في المشاركة بالأحاديث.

ومن العلامات التي لا ينتبه لها الكثيرون وضع الأشياء المألوفة في الأماكن الخاطئة، أو وضعها في أماكن غير منطقية.

ويمكن أن نجد لدى مرضى ألزهايمر انعدام الرغبة في المشاركة بالأنشطة الاجتماعية، وتقلبات سريعة بالمزاج، وكذلك سوء التقدير.

وعادة ما يصيب ألزهايمر الأشخاص فوق سن الـ65 عامًا، لكن هذا لا يعني أنه لا يصيب من هم أصغر سنًا. لكن التقدم في العمر دائمًا ما يكون عامل الخطورة الرئيسي في المرض.