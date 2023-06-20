دراسة تحذر: تناول الإسبرين يوميا يسبب فقر الدم لدى كبار السن

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

حبوب الإسبرين من أكثر الأدوية استخداما في الولايات المتحدة، لكن دراسة جديدة وجدت أن تناولها يوميا يرفع مخاطر الإصابة بفقر الدم خصوصا لدى كبار السن.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 40% من البالغين في الولايات المتحدة يتناولون حبوب الإسبرين بشكل يومي لمنع تجلطات الدم الخطيرة التي تؤدي إلى الأزمات القلبية أو السكتة الدماغية، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ويعد مرض فقر الدم من الأمراض المثيرة للقلق خصوصا لدى كبار السن. وتشير الأبحاث إلى أن 30% ممن هم فوق الـ75 عاما حول العالم يعانون من فقر الدم، وهو مرتبط بتدهور الصحة بشكل عام.

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شارك في الدراسة الأخيرة، المنشورة في دورية «Annals of Internal Medicine» أكثر من 18 ألف شخص، تزيد أعمارهم على 65 عاما في الولايات المتحدة وأستراليا.

تناول نصف المشاركين 100 مجم يوميا من الإسبرين، فيما تناول النصف الآخر دواء وهميا. وتابع الباحثون المجموعتين على مدار خمس سنوات كاملة لمتابعة نسبة الهيموغلوبين والفيريتين، وهو بروتين في خلايا الدم مسؤول عن تخزين الحديد.

ولاحظ الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الإسبرين كانوا 20% أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم مقارنة بغيرهم. وتوقعوا إصابة 24% من المشاركين في المجموعة الأولى بفقر الدم خلال خمس سنوات على الأكثر.

ولاحظ الباحثون العلاقة بين الإسبرين وتراجع نسبة الهيموغلوبين والفيريتين في الدم، وبالتالي تراجع مخزون الحديد في الخلايا.