3 عوامل شائعة تدمر إنتاج «كولاجين البشرة».. تجنبيها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يواصل خبراء البشرة التحذير من التعرض فترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية، لما لها من تأثير مدمر على البشرة، وتسببها في ظهور الأعراض المبكرة لشيخوخة البشرة والتصبغات الجلدية، وغيرها من المشاكل.

ويحذر الخبراء كذلك من تعرض مخزون البشرة من «كولاجين» للضرر، وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية للشمس تؤثر سلبيا على مكونات البشرة.

التدخين.. المدمر الأول

لكن التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة ليس العامل الوحيد الذي يضر البشرة، حسب موقع «بودي مايند جرين» الذي وضع قائمة من ثلاثة عوامل تدمر إنتاج «كولاجين» بالبشرة، منها التدخين.

يعد التدخين المدمر الأول لإنتاج «كولاجين» بالبشرة، لأنه يقلل نسبة الأكسجين التي تصل أنسجة وخلايا البشرة، ومن ثم لا تستطيع الأنسجة إصلاح الضرر الذي يلحق بها، مما يسبب تلفها وموتها.

كما أن الإجهاد التأكسدي للمواد الكيميائية في السجائر يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على التوائم أن أولئك الذين يدخنون لديهم تجاعيد وخطوط وجه أكثر من نظرائهم غير المدخنين.

البزار وجوز الهند لنضارة البشرة

العامل الثاني هو اتباع حميات غذائية غير متوازنة تزيد من الالتهابات في الجسم بشكل عام مثل الحميات الغنية باللحوم المصنعة أو السكريات. وعادة ما تكون لهذه الحميات تأثير مضر على البشرة، وتدمر إنتاج «كولاجين» بها.

التوتر يدمر إنتاج «كولاجين»

كما أن التوتر يترك تأثيرا سلبيا واضحا على البشرة، ويجعلها تبدو أكبر سنًا، حيث أظهرت عديد من الدراسات أن التوتر يزيد من الالتهابات بالجسم، ومن ثم يؤثر على إنتاج «كولاجين» بشكل طبيعي.

ويزيد التوتر أيضًا من إفراز هرمون «كورتيزول»، الذي أثبتت الأبحاث تأثيره الضار على إنتاج «كولاجين البشرة».