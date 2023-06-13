البزار وجوز الهند لنضارة البشرة...

يُعد البزار من أهم المكونات التي تساعد على التخلص من مشكلات البشرة، خصوصا قبل فصل الصيف، لحماية البشرة من أشعة الشمس. وللبزار فوائد عديدة، فهو يمنع خلايا البشرة من التكتل وسد المسام. كما يوقف بشكل فعال نمو البكتيريا المسببة حب الشباب.
لذلك نقدم إليكِ بعض الوصفات، لتطبقيها قبل عيد الأضحى من أجل الحصول على بشرة خالية من الشوائب.. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».
وصفة تفتيح البشرة
المكونات
ملعقة بزار
ملعقتان ماء ورد
ملعقة حليب كبيرة
طريقة التحضير
- اخلطي البزار مع الماء والحليب، وحرّكي المكونات، لتمتزج بشكل جيد مع بعضها، ثم ادهني المزيج على الوجه مع الاستمرار في التدليك بحركات دائرية لدقيقتين.
- اتركي المزيج على الوجه نصف ساعة، ثم نشطفه بالماء الفاتر.
البزار وزيت جوز الهند لنضارة البشرة
- تساعد هذه الوصفة على استعادة نضارة البشرة، ومنحها مظهرًا مشرقًا بشكل ملحوظ.
المكونات:
ملعقتان أو ثلاثة ملاعق من البزار المطحون
عسل المانوكا
ملعقة من زيت جوز الهند
ملعقة فقط من الحليب الزبادي
طريقة التحضير:
- امزجي جميع المكونات، وضعى مزيج الماسك على الوجه بعد تنظيفه وتجفيفه.
- اغسلي وجهك بعد مرور ربع ساعة، وأعيدي تطبيق الماسك مرة واحدة كل أسبوع.
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