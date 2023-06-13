  • Alwasat News
Atwasat

البزار وجوز الهند لنضارة البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 12:41 مساء
البزار وجوز الهند لنضارة البشرة
نقدم إليكِ بعض الوصفات، لتطبقيها قبل عيد الأضحى من أجل الحصول على بشرة خالية من الشوائب (الإنترنت)
alwasat radio

يُعد البزار من أهم المكونات التي تساعد على التخلص من مشكلات البشرة، خصوصا قبل فصل الصيف، لحماية البشرة من أشعة الشمس. وللبزار فوائد عديدة، فهو يمنع خلايا البشرة من التكتل وسد المسام. كما يوقف بشكل فعال نمو البكتيريا المسببة حب الشباب.
لذلك نقدم إليكِ بعض الوصفات، لتطبقيها قبل عيد الأضحى من أجل الحصول على بشرة خالية من الشوائب.. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

وصفة تفتيح البشرة
المكونات
ملعقة بزار
ملعقتان ماء ورد
ملعقة حليب كبيرة
طريقة التحضير
- اخلطي البزار مع الماء والحليب، وحرّكي المكونات، لتمتزج بشكل جيد مع بعضها، ثم ادهني المزيج على الوجه مع الاستمرار في التدليك بحركات دائرية لدقيقتين.
- اتركي المزيج على الوجه نصف ساعة، ثم نشطفه بالماء الفاتر.

البزار وزيت جوز الهند لنضارة البشرة
- تساعد هذه الوصفة على استعادة نضارة البشرة، ومنحها مظهرًا مشرقًا بشكل ملحوظ.
المكونات:
ملعقتان أو ثلاثة ملاعق من البزار المطحون
عسل المانوكا
ملعقة من زيت جوز الهند
ملعقة فقط من الحليب الزبادي
طريقة التحضير:
- امزجي جميع المكونات، وضعى مزيج الماسك على الوجه بعد تنظيفه وتجفيفه.
- اغسلي وجهك بعد مرور ربع ساعة، وأعيدي تطبيق الماسك مرة واحدة كل أسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024

مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)
كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات

كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات
10 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة في سرت

10 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة في سرت
أكثر من 40 رياضيا يمثلون ليبيا بـ«الأولمبياد الخاص» بألمانيا

أكثر من 40 رياضيا يمثلون ليبيا بـ«الأولمبياد الخاص» بألمانيا
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض

بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض
عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)

عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: اجتمعنا مع «ديوان المحاسبة» لبحث مستحقات المدربين المتأخرة

الدامجة لـ«بوابة الوسط»: اجتمعنا مع «ديوان المحاسبة» لبحث مستحقات المدربين ...
المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني لاتخاذ القرار

المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني...
عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل

عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل
عنكم وعن أروع الأمهات

عنكم وعن أروع الأمهات
ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا

ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا
بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول

بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول
بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة

بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة
الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى

الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
السعودي محمد آشي أول مصمم خليجي ينضم إلى اتحاد الأزياء الراقية في باريس
السعودي محمد آشي أول مصمم خليجي ينضم إلى اتحاد الأزياء الراقية في...
قناع أكياس الشاي الأخضر لترطيب البشرة
قناع أكياس الشاي الأخضر لترطيب البشرة
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»
الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء
الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء
النشا والقهوة للتخلص من البثور السوداء
النشا والقهوة للتخلص من البثور السوداء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا...
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا...
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد...
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»
بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»...
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر...
المزيد
البزار وجوز الهند لنضارة البشرة
البزار وجوز الهند لنضارة البشرة...
تفاصيل فستان زفاف النجمة نعومي واتس
تفاصيل فستان زفاف النجمة نعومي واتس...
شامبو من الأرغان لمحاربة الهيشان
شامبو من الأرغان لمحاربة الهيشان...
النشا والقهوة للتخلص من البثور السوداء
النشا والقهوة للتخلص من البثور السوداء...
الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء
الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء...
المزيد