البزار وجوز الهند لنضارة البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

يُعد البزار من أهم المكونات التي تساعد على التخلص من مشكلات البشرة، خصوصا قبل فصل الصيف، لحماية البشرة من أشعة الشمس. وللبزار فوائد عديدة، فهو يمنع خلايا البشرة من التكتل وسد المسام. كما يوقف بشكل فعال نمو البكتيريا المسببة حب الشباب.

لذلك نقدم إليكِ بعض الوصفات، لتطبقيها قبل عيد الأضحى من أجل الحصول على بشرة خالية من الشوائب.. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

وصفة تفتيح البشرة

المكونات

ملعقة بزار

ملعقتان ماء ورد

ملعقة حليب كبيرة

طريقة التحضير

- اخلطي البزار مع الماء والحليب، وحرّكي المكونات، لتمتزج بشكل جيد مع بعضها، ثم ادهني المزيج على الوجه مع الاستمرار في التدليك بحركات دائرية لدقيقتين.

- اتركي المزيج على الوجه نصف ساعة، ثم نشطفه بالماء الفاتر.