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تعرف إلى أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 01:51 مساء
تعرف إلى أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض
مؤيدون لحق الإجهاض يتظاهرون أمام المحكمة العليا في واشنطن في 01 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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في انتصار جديد للمحافظين، أصبحت وايومينغ، الجمعة، أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض، فيما دعا حاكمها مارك غوردون المشرعين إلى المضي قدما وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية.

يأتي القرار في ظل سعي جهات كثيرة إلى حظر حبوب الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي. ومذاك، قررت خمس عشرة ولاية حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها، وفق «فرانس برس».

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ومن المتوقع أيضا صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريبا في محكمة أماريلو في تكساس، حيث يُتوقع أن يصدر قاضٍ فدرالي محافظ قرارا بشأن فرض حظر فدرالي محتمل على عقار ميفيبريستون (RU 486).

هذه الحبة، وهي الأكثر استخداما في الإنهاء الطبي للحمل، تم ترخيصها في العام 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (إف دي إيه).

وقد يأمر القاضي الفدرالي في تكساس ماثيو كاكسماريك بسحب هذه العقاقير من السوق في جميع أنحاء البلاد.

تكساس تدرس اقتراحا
ويدرس المشرّعون في تكساس أيضا اقتراحا لا يحظر حبوب الإجهاض فحسب، بل يطلب أيضا من مزودي خدمة الإنترنت بالولاية منع الوصول إلى المواقع التي تُباع فيها هذه الحبوب.

وأكد غوردون، حاكم ولاية وايومينغ (غرب)، أنه لا ينوي التراجع في معركته ضد الإجهاض.

وقال غوردون مساء الجمعة «أعتقد أن الحياة كلها مقدسة وأن كل فرد، بما في ذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد، يجب أن يعاملوا بكرامة ورأفة».

المحكمة العليا
ومنذ أن أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل ولاية، وضعت نحو خمس عشرة منها قيودا مشددة على الوصول إلى عقاقير ميفبريستون من خلال اشتراط الحصول عليها من طبيب، حسب مركز أبحاث معهد غوتماشر الذي يدافع عن حق الإجهاض.

إذا حكم القاضي الفدرالي في تكساس بفرض حظر على حبوب الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جماعات حقوق الإجهاض تقول إن هذا القرار سيحمل أثراً كبيراً يشبه ما حصل مع حكم المحكمة العليا في العام الماضي.

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