لماذا يموت الرجل قبل المرأة بـ5 سنوات؟

القاهرة - بوابة الوسط

مع نقص الكروموسوم «Y» يكون الرجل أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة، وهو الأمر الذي يحدث للكثير منهم مع التقدم في العمر.

وارتفع متوسط العمر المتوقع لدى الرجال والنساء بشكل مستمر في العقود الأخيرة، ولكن لا يزال هناك اختلاف واحد بين الجنسين: في المتوسط، يموت الرجال قبل النساء بنحو خمس سنوات. وقد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو نقص كروموسوم «Y»، وفق المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا.

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الكروموسومات «X» و«Y» هي أجسام خيطية توجد في نواة الخلية الحية وتحمل المعلومات الوراثية. عادة ما يكون لدى النساء اثنان من الكروموسومات «X»، في حين أن الرجال لديهم كروموسوم واحد فقط - وكروموسوم «Y» إضافي. وهو أصغر بكثير من الكروموسوم «X» ويضمن تطور الخصائص الجنسية الذكورية لدى الجنين. غير أن الكروموسوم «Y» ينقص لدى الرجال، حسب «دويتشه فيله».

طفرة معروفة

هذه الطفرة معروفة لدى الأطباء منذ فترة طويلة، لكن ما اكتشف هو أن لها انعكاسات خطيرة على صحة الرجال، كما يوضح طبيب القلب أندرياس تسايير، من مستشفى جامعة فرانكفورت «في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية أظهرت دراسات أن نقص الكروموسوم (Y) لدى الرجال، يتسبب في الكثير من المشاكل. ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية، و في كثير من الحالات ألزهايمر والسكري والأمراض التقليدية المرتبطة بالتقدم في العمر والشيخوخة مثل الضمور البقعي».

من خلال تجارب على الحيوانات، تمكن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأميركية من إظهار الدور المهم الذي يلعبه الكروموسوم «Y» في الصحة.

ونتائج التجارب التي نشرتها المجلة العلمية « ساينس» كشفت أن خلايا الدم التي لا تحتوي على الكروموسوم «Y» تسببت في حدوث التهابات لدى الحيوانات- ليس فقط في القلب، ولكن أيضا في الرئتين والكليتين.

نسيج ندبي

كما أن النسيج يتغير إلى نسيج ندبي، وهو ما يسمى التليف. وحسب تسايير، فإن مثل هذه الندبات تجعل القلب أكثر تصلبا وأقل قدرة على ضخ الدم. ولم يوضح ما إذا كان يمكن نقل العملية إلى البشر بشكل قاطع حتى الآن. لكن الفحوصات أظهرت أن خلايا المرضى التي لا تحتوي على الكروموسوم «Y» في مستشفى جامعة فرانكفورت أنتجت أيضا المزيد من المواد التي تسبب الالتهاب، وهو ما يوضحه الطبيب الباحث بقوله «لذلك نعتقد أن النتائج التي توصلت إليها الفئران يمكن نقلها إلى البشر».

لا يوجد حتى الآن علاج ضد نقص الكروموسوم «Y». كما أنه من غير المعروف ما إذا كان يمكن منع نقصه في الخلايا لدى الرجال. ولكن هناك عادات معينة تشجع على نقص هذا الكروموسوم المهم. لذلك يوصي طبيب القلب، تسايير الرجال بممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين وتجنب الإجهاد.

ويأمل فريق الباحثين من فرانكفورت في الكشف عن المزيد من النتائج المترتبة عن فقدان الكروموسوم «Y» في الجسم والقدرة على تطوير علاجات ضد المشكلات الصحية المرتبطة به.