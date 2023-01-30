هل نجحت روسيا في تصنيع بديل أغلى دواء في العالم؟

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر موقع «رامبر.رو» أن روسيا تمكنت من تحضير دواء «ABN-4» بصفته بديلا لعقار «Zolgensma» الذي يعد أغلى دواء في العالم.

ويستخدم هذا الدواء الروسي الجديد لعلاج مرض انهيار الجينوم البشري، حسب «روسيا اليوم».

وتطور شركة «Biocad» الروسية دواء «ABN-4» منذ العام 2018 ، ولا يزال هذا الدواء حاليا قيد التجارب السريرية.

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وفي حال نجاح الاختبارات، سيطرح الدواء للبيع بحلول عام 2026، وبحسب قناة «تلغرام»، دواء «Zolgensma» من تصنيع شركة «Novartis» السويسرية والذي يبلغ سعره 2.1 مليون دولار وسجل في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأغلى عقار في العالم.

وهناك صلاص شركات فقط في العالم بمقدورها إنتاج هذا الدواء الغالي الثمن. وبلغت تكلفة حقنة واحدة من الدواء الروسي نحو 60 مليون روبل، ما يقل أضعافا عن سعر الدواء السويسري.

ويمكن بحقنة واحدة، من هذا الدواء إصلاح «انهيار» الجينوم البشري والشفاء من المرض. بينما يضطر المرضى المصابون بهذا المرض الخطير إلى تعاطي أدوية أخرى مدى الحياة.

ويعد عقار «Zolgensma» هو علاج جيني موصوف بوصفة طبية يستخدم لعلاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين والذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي (SMA).

ويخصص هذا العقار الجيني للمرضى الذين يعانون من طفرات وراثية تؤثر على الجينات المعروفة باسم «SMN1»، والذين إما تم تشخيصهم بالنوع الأول من «SMA» (النوع الأكثر خطورة) أو لديهم ما يصل إلى ثلاث نسخ من جين آخر يعرف باسم «SMN2».

فوائد عقار «Zolgensma»

أظهرت دراسة رئيسية أن عقار «Zolgensma» يقلل من الحاجة إلى التهوية الصناعية عند الأطفال المصابين بضمور العضلات النخاعي، حسب «مصراوي».

وبحسب الدراسة كان 20 طفلا من بين 22 خضعوا للعلاج مع «Zolgensma» أحياء ويتنفسون بدون جهاز تنفس دائم بعد 14 شهرا، في حين أن ربع المرضى غير المعالجين فقط يعيشون دون الحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي.

وأظهرت الدراسة أيضا أن «Zolgensma» يمكن أن يساعد الأطفال على الجلوس دون مساعدة لمدة 30 ثانية على الأقل، وتمكن 14 من أصل 22 طفلا من الأطفال الذين عولجوا مع «Zolgensma» من القيام بذلك بعد 18 شهرا، وهو أمر لم يتحقق أبدا في الأطفال غير المعالجين المصابين بأشكال حادة من المرض.

عقار ABN-4 (الإنترنت)