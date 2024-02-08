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كوريا الشمالية تعلق التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 08:20 صباحا
كوريا الشمالية تعلق التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية
لافتة تظهر جبل كومغانغ خلال تجمع في سول للمطالبة باستئناف الرحلات السياحية إليه، 7 مارس 2019. (أ ف ب)
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صوت البرلمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء القوانين المتعلقة بالتعاون الاقتصادي مع الشطر الجنوبي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، الخميس، في ظل تدهور العلاقة بين البلدين الجارين.

ويطرأ جمود على العلاقات بين الكوريتين فيما تسرع بيونغ يانغ برامجها لتطوير الأسلحة وتعزز سول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو، بينما مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين معلقة منذ سنوات، وفق وكالة «فرانس برس».

وخلال اجتماع تحضيري للجمعية الشعبية العليا صوت المسؤولون لصالح إلغاء القانون المرتبط بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين «مع موافقة بالإجماع»، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية.

ويأتي القرار الأخير بعدما أعلنت بيونغ يانغ الشهر الماضي أن سول تعد العدو الرئيسي وحلت وكالات مكرسة لإعادة توحيد الكوريتين فيما هددت باحتلال جارتها في حال اندلاع حرب.

إلغاء قانون خاص بتشغيل مشروع سياحي
وأقر البرلمان أيضا بالإجماع خطة لإلغاء قانون خاص بشأن تشغيل مشروع جبل كومغانغ السياحي الذي اعتُبر في الماضي رمزا للتعاون بين الكوريتين وكان يجذب مئات آلاف الزوار من الشطر الجنوبي.

وتوقفت الرحلات السياحية إلى الجبل فجأة العام 2008 بعدما قتل جندي كوري شمالي سائحا من كوريا الجنوبية خرج عن المسار المحدد، ما دفع سول لتعليق الرحلات إلى الموقع.

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