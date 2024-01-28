  • Alwasat News
Atwasat

بلجيكا.. مزارعون يغلقون طريقًا سريعًا لينضموا إلى حراك في فرنسا وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 10:20 مساء
بلجيكا.. مزارعون يغلقون طريقًا سريعًا لينضموا إلى حراك في فرنسا وألمانيا
مزارعون في بلجيكا يغلقون الطريق. (الإنترنت)
WTV_Frequency

أغلق مزارعون بلجيكيون الأحد طريقًا سريعًا في جنوب بلجيكا، لينضموا إلى تعبئة مماثلة للحراك الغاضب الذي يشهده قطاع الزراعة في فرنسا وألمانيا. 

وفي عملية أدت إلى تباطؤ كبير في حركة المرور، تقدمت عشرات الجرارات على تقاطع رئيسي قبل أن تغلق السير على الطريق السريع «E42» في شمال نامور بجنوب البلاد، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم اتحاد المزارعين الشباب في بلجيكا، بيار دولست، الذي نظم التظاهرة، إنه أصبح «من المستحيل كسب دخل لائق» من الزراعة.

 إصلاح للسياسة الزراعية المشتركة
وأضاف «ندعو إلى إصلاح للسياسة الزراعية المشتركة يأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض»، موضحًا «يتعين على جميع المزارعين أن يقوموا بالمزيد مع إمكانات أقل. المزارعون على استعداد لبذل الجهود ولكن للقيام بذلك، يجب أن يكونوا قادرين على العيش الكريم». كما ندد دولست بالمنافسة مع المنتجات المستوردة التي لا تخضع للمعايير نفسها.

-  مزارعون فرنسيون يهددون بـ«حصار» باريس رغم وعود الحكومة
-  المزارعون الفرنسيون يفتحون بعض الطرق ويتوعدون بمواصلة الاحتجاج

وجرى لصق لافتات على الجرارات كُتب عليها «نهايتنا ستكون جوعك»، و«حلم الطفولة، وكابوس الكبار». وكتب اتحاد الزراعة في مقاطعة والونيا البلجيكية على موقعه الإلكتروني «أوروبا لا تكف عن الضغط على مزارعيها وسحقهم».

وأضاف الاتحاد «حان الوقت ليتوقف هذا! حان الوقت لوضع الحقائق الزراعية في صلب القرارات الأوروبية!».  وتشهد عدة دول أوروبية تعبئة مماثلة للمزارعين، لا سيما في فرنسا، حيث توعد بعضهم بفرض حصار على العاصمة «لأجل غير مسمى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس

«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس
ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر

ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر
«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور

«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور
الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسؤول في «بوينغ» يعتذر بسبب المشكلات في طائرات «737 ماكس 9»
مسؤول في «بوينغ» يعتذر بسبب المشكلات في طائرات «737 ماكس 9»
المزارعون الفرنسيون يفتحون بعض الطرق ويتوعدون بمواصلة الاحتجاج
المزارعون الفرنسيون يفتحون بعض الطرق ويتوعدون بمواصلة الاحتجاج
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
إيران وتركيا تعلنان عن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين
إيران وتركيا تعلنان عن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال 2024
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال ......
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
قبل جلسة محكمة العدل الدولية بساعات.. شركة العال الصهيونية تعلن تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا
قبل جلسة محكمة العدل الدولية بساعات.. شركة العال الصهيونية ......
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟...
المزيد
بلجيكا.. مزارعون يغلقون طريقًا سريعًا لينضموا إلى حراك في فرنسا وألمانيا
بلجيكا.. مزارعون يغلقون طريقًا سريعًا لينضموا إلى حراك في ......
مزارعون فرنسيون يهددون بـ«حصار» باريس رغم وعود الحكومة
مزارعون فرنسيون يهددون بـ«حصار» باريس رغم وعود الحكومة...
خمس دول غربية تدعو كوسوفو إلى تعليق قانون منع التعامل بالدينار الصربي
خمس دول غربية تدعو كوسوفو إلى تعليق قانون منع التعامل ......
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية ......
إيران وتركيا تعلنان عن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين
إيران وتركيا تعلنان عن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين...
المزيد