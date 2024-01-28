بلجيكا.. مزارعون يغلقون طريقًا سريعًا لينضموا إلى حراك في فرنسا وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق مزارعون بلجيكيون الأحد طريقًا سريعًا في جنوب بلجيكا، لينضموا إلى تعبئة مماثلة للحراك الغاضب الذي يشهده قطاع الزراعة في فرنسا وألمانيا.

وفي عملية أدت إلى تباطؤ كبير في حركة المرور، تقدمت عشرات الجرارات على تقاطع رئيسي قبل أن تغلق السير على الطريق السريع «E42» في شمال نامور بجنوب البلاد، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم اتحاد المزارعين الشباب في بلجيكا، بيار دولست، الذي نظم التظاهرة، إنه أصبح «من المستحيل كسب دخل لائق» من الزراعة.

إصلاح للسياسة الزراعية المشتركة

وأضاف «ندعو إلى إصلاح للسياسة الزراعية المشتركة يأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض»، موضحًا «يتعين على جميع المزارعين أن يقوموا بالمزيد مع إمكانات أقل. المزارعون على استعداد لبذل الجهود ولكن للقيام بذلك، يجب أن يكونوا قادرين على العيش الكريم». كما ندد دولست بالمنافسة مع المنتجات المستوردة التي لا تخضع للمعايير نفسها.

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وجرى لصق لافتات على الجرارات كُتب عليها «نهايتنا ستكون جوعك»، و«حلم الطفولة، وكابوس الكبار». وكتب اتحاد الزراعة في مقاطعة والونيا البلجيكية على موقعه الإلكتروني «أوروبا لا تكف عن الضغط على مزارعيها وسحقهم».

وأضاف الاتحاد «حان الوقت ليتوقف هذا! حان الوقت لوضع الحقائق الزراعية في صلب القرارات الأوروبية!». وتشهد عدة دول أوروبية تعبئة مماثلة للمزارعين، لا سيما في فرنسا، حيث توعد بعضهم بفرض حصار على العاصمة «لأجل غير مسمى».