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المزارعون الفرنسيون يفتحون بعض الطرق ويتوعدون بمواصلة الاحتجاج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 09:36 صباحا
المزارعون الفرنسيون يفتحون بعض الطرق ويتوعدون بمواصلة الاحتجاج
رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال يتحدث إلى مجموعة من المزارعين خلال زيارة في جنوب شرق فرنسا، 26 يناير 2024 (أ ف ب)
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فتح المزارعون المحتجون في فرنسا بعض الطرق أمس السبت، مؤكدين مواصلة تحرّكهم غدا الإثنين، في ظل عدم تهدئة غضبهم، ورفضهم زيادة سعر وقود الديزل الزراعي.

ويرى المزارعون أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الفرنسية، الجمعة الماضي، بشأن مطالبهم غير كافية، وفق وكالة «فرانس برس».

الحواجز تعود يوم الإثنين
وأعلن الأمين العام لنقابة «المزارعين الشباب» المرتبطة بالنقابة الكبيرة للمزارعين، بييريك أوريل، رفع حواجز الطرق، وإعادة وضعها بداية الأسبوع في فرنسا، الإثنين. وأضاف: «نحن بحاجة إلى الراحة، ونحتاج أيضًا إلى تعديل الاستراتيجية».

وقال المسؤول في نقابة «المزارعين الشباب»، ماكسيم بويزار: «قررنا تغيير الاستراتيجية، وتنظيم قطع طرق باريس وضواحيها الداخلية، وذلك لكي لا تتمكن أي شاحنة من إمداد العاصمة».

بينما لفت الدرك إلى أن عمليات قطع الطرق تراجعت بشكل ملحوظ، غير أن الحركة الاحتجاجية لا تزال منتشرة على نطاق واسع في مختلف أنحاء فرنسا، حيث أُبقيت طرق سريعة مقطوعة، خصوصًا في الجنوب.

رفع حظر مركبات النقل
ورُفع حظر التنقل المفروض عادة خلال فترة نهاية الأسبوع على مركبات نقل البضائع التي تزيد حمولتها على 7.5 طن من الساعة العاشرة من صباح السبت حتى العاشرة من صباح الإثنين، وذلك جراء «صعوبات التنقل التي تسببت فيها تظاهرات المزارعين»، حسبما جاء في مرسوم نُشر الإثنين في الجريدة الرسمية.

واستجابة لغضب المزارعين، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، إلغاء الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق. ووعد كذلك بتيسير الإجراءات الإدارية، معلنًا «عشرة تدابير تبسيط فورية». وأشار خصوصا إلى تنظيف مجاري المياه الزراعية، ومهل الاستئناف ضد المشاريع الزراعية.

اتفاقية مرفوضة من المزارعين
علاوة على ذلك، أكد أتال أن فرنسا تعارض التوقيع على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية الأعضاء في «ميركوسور».

وتتفاوض دول أميركا اللاتينية مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على هذه الاتفاقية، التي تعثرت بشأن القضايا البيئية، ويرفضها المزارعون الفرنسيون بشكل خاص بسبب خطر المنافسة مع منتجات تلك الدول.

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