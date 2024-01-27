مقاطعة منتجات غربية ترفع أرباح شركات محلية بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أكد تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية أن حملة المقاطعة التي طالت منتجات غربية في الشرق الأوسط اتصالًا بالقضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى تعزيز تنافسية الشركات المحلية ورفع أرباحها.

واعتبرت الوكالة أن اتجاه مقاطعة شركات المشروبات والأطعمة الأجنبية الكبرى «يتسع في أجزاء من الشرق الأوسط وحتى خارجه»، مشيرة إلى أن المستهلكين المقاطعين «مدفوعون بمشاعر الغضب»، بسبب الدعم الغربي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة.

ونقل مراسل الوكالة من القاهرة مشاهد حيّة تجسد هذه المقاطعة، حيث تقول نيرة أحمد الطالبة البالغة من العمر 19 عاما، إنها توقفت عن التردد على مقهى «ستاربكس» بعد أن ظهرت سلسة القهوة الأميركية ضمن لوائح المقاطعة التي يجرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بمصر.

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وقالت أحمد لوكالة «بلومبرغ»: «اعتدت الذهاب إلى ستاربكس طوال الوقت مع أصدقائي»، لكن الآن «من العار أن تتم رؤيتك في أحد تلك الأماكن.. هذا أقل ما يمكننا القيام به. لماذا أشتري من هذه الشركات الغربية؟».

وبعض الشركات التي تضمنتها قائمة المقاطعة يقول متابعون إنها اتخذت مواقف محابية لـ«إسرائيل»، وتردد أن بعضها مرتبط بعلاقات مالية معها أو لها استثمارات هناك.

ومع بدء انتشار الحملة اتسع نطاق دعوات المقاطعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الشركات والمنتجات، مما دفع بعض المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية.

أماكن المقاطعة «فارغة تماما»

وأوردت الوكالة أنه بعدما جرت العادة أن تكون عشرات مقاهي «ستاربكس» ومطاعم «ماكدونالدز» بالقاهرة مزدحمة، تبدو اليوم «فارغة تماما»، مشيرة في المقابل إلى أن إحدى الشركات المصنعة لعلامة تجارية مصرية محلية للصودا، تقول إن مبيعاتها تضاعفت ثلاث مرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي؛ لأن المستهلكين يتجنبون مشروبات «كوكا كولا» و«بيبسي».

وفي الأسابيع الأخيرة حذر الرئيس التنفيذي لشركة «ماكدونالدز»، كريس كيمبكزينسكي، من أن «انتشار معلومات خاطئة عن الشركة تسبب في تأثير تجاري ملموس في الشرق الأوسط».

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم مطاعم «أميركانا إنترناشيونال بي إل سي» الحاصلة على حقوق الامتياز لمطاعم «كنتاكي» و«بيتزا هت» و«كريسبي كريم» و«هارديز»، في دول الشرق الأوسط، بما يصل إلى 27% في البورصة السعودية في الأشهر التي تلت بدء الحرب، مع توقع بعض المحللين حدوث ضربة قوية على أرباحها بسبب المقاطعة.

ووجدت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» نفسها هدفا رئيسيا لحملات المقاطعة، بعد إعلان «ماكدونالدز» ـ فرع إسرائيل، في أكتوبر، أنه قدّم آلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي، مما أثار استياء الرأي العام العربي.

ونشرت مجموعة «ماكدونالدز العالمية» بيانًا تؤكد فيه أن لا علاقة لها بـ«التصرف الفردي» من قبل الوكيل في «إسرائيل»، وأنها «لا تموّل أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع». ومع ذلك، تقول بلومبرغ، إن الحملات اكتسبت زخما ثابتا خلال الأشهر الثلاثة التي تلت بدء العدوان، مع استمرار انتشار دعوات المقاطعة.

وفي الكويت، تشهد مقاهي «ستاربكس» المزدحمة قبل اندلاع الحرب رواجا ضئيلا منذ أوائل أكتوبر، بينما تعززت مبيعات المقاهي المحلية، وفقا للوكالة.

ازدهار مبيعات شركات محلية

وقالت العديد من الشركات المحلية في الشرق الأوسط إنها تستفيد من حملة المقاطعة ضد العلامات التجارية الأجنبية.

في هذا الجانب يقول معاذ فوري مؤسس سلسلة المقاهي الأردنية «اسطرلاب»، إن أعماله ازدهرت بعد المقاطعة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 30% في بعض المواقع، مع رفض السكان المحليين لـ«ستاربكس».

وفي مصر، شهدت شركة «سبيرو سباتيس»، وهي علامة تجارية محلية للمشروبات الغازية عمرها 100 عام، والتي كانت تكافح من أجل إحياء شعبيتها المتضائلة، ارتفاعا كبيرا في المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لمديرها التجاري يوسف عطوان.