حملة مقاطعة المنتجات الغربية تجتاح الدول العربية .. «هل قتلتَ اليوم فلسطينيًا؟»

القاهرة - بوابة الوسط

في أحد متاجر البحرين، تحمل جنى عبدالله البالغة 14 عامًا، جهازًا لوحيًّا أثناء تسوّقها مع والدتها، لتُراجع قائمة بأسماء منتجات غربية بهدف عدم شرائها، في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

وانضمّت جنى وشقيقها علي البالغ عشرة أعوام واللذان كانا قبل بدء العدوان على القطاع يتناولان يوميًا وجبات سريعة من «ماكدونالدز»، إلى كثرٍ في الشرق الأوسط في حملة لمقاطعة منتجات وشركات عالمية كبرى يعتبرون أنها تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وتقول جنى «لقد بدأنا بمقاطعة كل المنتجات التي تدعم اسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين ... لا نريد أن تساهم أموالنا في مزيد من المعارك»، مشيرةً إلى أنها تبحث عن منتجات محلية بدلًا من تلك المستوردة المرتبطة بحلفاء إسرائيل وخصوصًا الأميركية.

دعوات المقاطعة تنتشر بشكل واسع

انتشرت دعوات المقاطعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما على تيك توك، واكتسبت الحملة زخمًا كبيرًا في العالم العربي منذ اندلاع العدوان على غزّة في السابع من أكتوبر، إثر عملية غير مسبوق نفذتها حركة حماس داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات في غلاف غزة. وتشنّ إسرائيل قصفًا مدمّرًا ومتواصلًا على قطاع غزّة المحاصر ما أدى إلى استشهاد أكثر من عشرة آلاف شخص نصفهم أطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.

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وتنديدًا بالقصف الإسرائيلي، ترافقت حملة المقاطعة مع دعوات للدول العربية لقطع علاقاتها بالاحتلال الإسرائيلي، في حين تشهد دول عدة في الشرق الأوسط تظاهرات أسبوعية تضامنًا مع الفلسطينيين.

واستدعت تركيا والأردن سفيرَيهما لدى تل أبيب، في حين أعلنت السعودية تعليق مفاوضات التطبيع. واستدعت جنوب إفريقيا دبلوماسييها للتشاور. وفي البحرين التي طبّعت علاقاتها مع الدولة العربية عام 2020، أعلن مجلس النواب «وقف» العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال.

شعار صادم.. «هل قتلتَ اليوم فلسطينيًا؟»

تنتشر الدعوات للمقاطعة، التي يطلقها شباب متمرّسون في مجال التكنولوجيا، على مواقع إلكترونية مخصصة وتطبيقات على الهواتف الذكية تحدد المنتجات التي يطالبون بعدم شرائها.

ويعمل ملحق لمتصفح «غوغل كروم» سُمّي «بالستاين باكت» (أو ما ترجمته ميثاق فلسطين)، على إخفاء منتجات واردة في إعلانات عبر الإنترنت في حال كانت مدرجة على قائمة المقاطعة.

وتُستخدم الطرق التقليدية أيضًا. فعلى جانب طريق سريع يتضمن أربع خطوط في الكويت، تُظهر لوحات إعلانية عملاقة صورًا لأطفال ملطّخين بالدماء. وأُرفقت الصور بشعار صادم يقول «هل قتلتَ اليوم فلسطينيًا؟» مع هاشتاغ #مقاطعون، في رسالة موجّهة إلى المستهلكين الذين لم ينضموا إلى حملة المقاطعة بعد.

«حركة مقاطعة الكيان الصهيوني»

ويعتبر عضو «حركة مقاطعة الكيان الصهيوني» في الكويت مشاري الإبراهيم أنّ «ردود الفعل الغربية بعد العدوان الذي استهدف غزة، عزّزت انتشار المقاطعة في الكويت، وولّدت صورة ذهنية لدى الكويتيين بأن شعارات الغرب وما يُردّده عن حقوق الإنسان لا يشملُنا». وأضاف في تصريح لفرانس برس «المقاطعة واضحة لحدّ الآن، وردود فعل وكلاء العلامات التجارية داخل البلاد تؤكد تأثير» الحملة.

ووجدت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» نفسها هدفًا رئيسيًا. والشهر الماضي، أعلن "ماكدونالد» فرع إسرائيل أنه قدّم آلاف الوجبات المجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار استياء الرأي العام العربي.

ونشرت فروع ماكدونالدز في عدد من الدول العربية بيانًا صادرًا عن مجموعة «ماكدونالدز العالمية» تؤكد فيه أن لا علاقة لها بـ«التصرف الفردي» من قبل الوكيل في إسرائيل، وأنها «لا تموّل أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع».

وأعلنت شركة «ماكدونالدز الكويت» وهي وكالة منفصلة، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التبرّع بـ«خمسين ألف دينار كويتي (أي أكثر من 160 ألف دولار) لأهلنا في غزة»، مؤكدة أن متجرها «يقف مع فلسطين». وكذلك قدّمت «ماكدونالدز قطر» مليون رسال قطري (نحو 275 ألف دولار) «للمساهمة في جهود إغاثة أهالي غزّة».

«لا تساهم في ثمن رصاصهم»

وفي قطر، أُرغمت بعض الشركات الغربية إلى الإقفال بعد أن قامت إداراتها بنشر محتوى مؤيد للاحتلال الإسرائيلي على شبكات التواصل.

في مصر، لاقت شركة المياه الغازية المصرية «سبيرو سباتس»، التي كانت شعبيتها ضئيلة جدًا، رواجًا كبيرًا كبديل للعلامتين الشهيرتين «بيبسي» و«كوكاكولا».

ونشرت الشركة التي تأسست عام 1920، بيانًا على صفحتها على «فيسبوك» يفيد بتلقيها أكثر من 15 ألف سيرة ذاتية عندما أعلنت طلبها موظفين جددًا لتلبية رغبتها في توسيع النشاط التجاري بعد الطلب الكبير على منتجاتها. غير أنّ الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية حذّر من أن المقاطعة قد يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

وأكد الاتحاد في بيان أن «مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم» لأن الفروع المحلية تعمل بنظام الامتياز التجاري وبالتالي فإن «الأثر سيكون فقط على المستثمر المصري والعمالة المصرية».

وانتشرت النكات والتعليقات الساخرة في هذا الصدد إذ كتب مستخدم تعليقًا على إحدى صور منتجات عصير محلي، «هذه المقاطعة جعلتنا نتعرف على منتجات لم نكن نريد أن نتعرف عليها».

في الأردن، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تشير إلى العلامات التجارية التي تُتهم بأنها تدعم الاحتلال مع شعار«لا تساهم في ثمن رصاصهم».