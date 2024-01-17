الإنتاج الصناعي الأميركي يخالف التوقعات ويسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

خالف الإنتاج الصناعي الأميركي التوقعات، وسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر، وعاد إلى تحقيق نمو في قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، وفق ما أفاد الاحتياطي الفدرالي الأربعاء.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي الأميركي إن الإنتاج الصناعي ارتفع بمعدل 0.1% في ديسمبر، مقارنة نوفمبر الذي لم يجر تسجيل أي نمو خلاله بعد مراجعة أرقامه. وجاءت أرقام ديسمبر أعلى من توقعات السوق بانكماش طفيف، بحسب موقع «بريفينغ دوت كوم». ونُسب هذا الارتفاع إلى زيادة التصنيع والتعدين بمواجهة انخفاض حاد في إنتاج الخدمات والمرافق.

زيادة 1.6% في إنتاج السيارات

وكتب كبير الاقتصاديين الأميركيين في مركز استشارات «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كيران كلانسي، في مذكرة لعملائه «إن المكاسب الصغيرة في الإنتاج الصناعي تعود إلى حد كبير إلى زيادة بـ1.6% في إنتاج السيارات».

- أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية

- البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية مستمرة بالارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم

وأضاف أن الزيادة في إنتاج السيارات جاءت بعد انتهاء إضراب عمالي كبير أواخر أكتوبر في شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس، مشيرا إلى أن الإنتاج «لا يزال أدنى قليلا من معدلات ما قبل الإضراب».

ولفت إلى أن «النتيجة العامة هي أن التصنيع لا يزال في وضع صعب، ولا نرى سوى علامات قليلة على تحسن جوهري في المستقبل». وأعلن الاحتياطي الفدرالي توسع الإنتاج الصناعي 1% على أساس سنوي حتى ديسمبر 2023، مدعوما بالتعدين والتصنيع.