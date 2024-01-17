  • Alwasat News
Atwasat

الإنتاج الصناعي الأميركي يخالف التوقعات ويسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 09:34 مساء
الإنتاج الصناعي الأميركي يخالف التوقعات ويسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر
مصنع سيارات في الولايات المتحدة. (الإنترنت)
alwasat radio

خالف الإنتاج الصناعي الأميركي التوقعات، وسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر، وعاد إلى تحقيق نمو في قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، وفق ما أفاد الاحتياطي الفدرالي الأربعاء.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي الأميركي إن الإنتاج الصناعي ارتفع بمعدل 0.1% في ديسمبر، مقارنة نوفمبر الذي لم يجر تسجيل أي نمو خلاله بعد مراجعة أرقامه. وجاءت أرقام ديسمبر أعلى من توقعات السوق بانكماش طفيف، بحسب موقع «بريفينغ دوت كوم». ونُسب هذا الارتفاع إلى زيادة التصنيع والتعدين بمواجهة انخفاض حاد في إنتاج الخدمات والمرافق. 

زيادة 1.6% في إنتاج السيارات
وكتب كبير الاقتصاديين الأميركيين في مركز استشارات «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كيران كلانسي، في مذكرة لعملائه «إن المكاسب الصغيرة في الإنتاج الصناعي تعود إلى حد كبير إلى زيادة بـ1.6% في إنتاج السيارات». 

-  أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية
-  البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية مستمرة بالارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم

وأضاف أن الزيادة في إنتاج السيارات جاءت بعد انتهاء إضراب عمالي كبير أواخر أكتوبر في شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس، مشيرا إلى أن الإنتاج «لا يزال أدنى قليلا من معدلات ما قبل الإضراب». 

ولفت إلى أن «النتيجة العامة هي أن التصنيع لا يزال في وضع صعب، ولا نرى سوى علامات قليلة على تحسن جوهري في المستقبل». وأعلن الاحتياطي الفدرالي توسع الإنتاج الصناعي 1% على أساس سنوي حتى ديسمبر 2023، مدعوما بالتعدين والتصنيع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير

بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير
إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ

إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار
هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات
ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
المزيد
الإنتاج الصناعي الأميركي يخالف التوقعات ويسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر
الإنتاج الصناعي الأميركي يخالف التوقعات ويسجل ارتفاعا طفيفا ......
توقعات لـ«أوبك» بنمو قوي للطلب على النفط في 2025
توقعات لـ«أوبك» بنمو قوي للطلب على النفط في 2025...
رئيسة «المركزي الأوروبي» ترجح خفض أسعار الفائدة خلال الصيف
رئيسة «المركزي الأوروبي» ترجح خفض أسعار الفائدة خلال الصيف...
ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر...
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات...
المزيد