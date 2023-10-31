البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية مستمرة بالارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم في حوالي 80% من دول العالم، على ما أفاد البنك الدولي في تقريره الشهري عن الأمن الغذائي.

وتتجلى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقرا أو النامية، حيث تشهد 60 إلى 80% منها ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5%، بل إن هذه الزيادة تتجاوز 10% في العديد منها، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتجاوز الارتفاع 30% على أساس سنوي في بعض الدول مثل الأرجنتين ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان، حيث زاد الفقر بشكل كبير أيضًا. ولكن الاقتصادات المتقدمة ليست بمنأى من هذه المسألة، حيث يرتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدل التضخم في 64% منها.

تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي

غير أن البنك الدولي يؤكد أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي بدأ في التباطؤ. ومع ذلك، يمثل الغذاء 40% من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأوروبي.

وارتفعت أسعار الذرة على أساس سنوي بنسبة 28%، بينما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 35%. أما الأرز الذي يعد غذاءً أساسيا في عديد البلدان الأقل نموا والنامية، فقد ارتفع سعره بنسبة 39% على أساس سنوي.

من جهة أخرى، يثير الوضع الغذائي في شرق القارة الإفريقية قلقا، حسب ما يؤكد البنك الدولي، حيث تطال الأزمة العديد من بلدان المنطقة مثل إثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان.

وفي المجموع، يواجه 62 مليون شخص في هذه الدول خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الستة المقبلة.

البنك الدولي قلق من الوضع في غزة

أخيرا، يبدي البنك الدولي قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة حيث كان 63% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وتفرض «إسرائيل» منذ التاسع من أكتوبر حصارا مطبقا على غزة حيث قطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء، علما بأن القطاع يخضع لحصار إسرائيلي منذ العام 2007 بعد وصول حماس إلى السلطة.

ووفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فقد استشهد أكثر من 8300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ بداية العدوان.