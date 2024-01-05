  • Alwasat News
Atwasat

نيبال توقع اتفاق تصدير طاقة مائية مع الهند

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 12:18 مساء
نيبال توقع اتفاق تصدير طاقة مائية مع الهند
وزير الخارجية النيبالي ن.ب سود (يمين)، مع نظيره الهندي سوبراهمانيان جايشانكار في كاتماندو، 4 يناير 2024. (أ ف ب)
alwasat radio

وقّعت نيبال، اتفاقا مع الهند الخميس، يقضي بتصدير البلاد الواقعة في جبال هملايا، 10 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهرومائية خلال العقد المقبل إلى جارتها التي تحتاج إلى الطاقة.

وفي العام 2000، كان أكثر من أربعة من كل خمسة نيباليين محرومين من الكهرباء، وفقا للوكالة الدولية للطاقة، لكن بناء العديد من السدود في السنوات اللاحقة ساهمت في ربط سكان نيبال البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة بالشبكة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتبلغ قدرة البلاد حاليا أكثر من 2600 ميغاوات من أكثر من 150 مشروعا، علما أن أكثر من 200 مشروع قيد الإنشاء.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية النيبالية، أمريت باهادور راي، للوكالة الفرنسية، اتفاق «تجارة الطاقة الطويل الأمد» الذي وقّع خلال زيارة وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار، لكاتماندو.

نظام نهر جبلي
ويتوقّع الخبراء أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة الكهرومائية في نيبال.

وتملك نيبال الغنية بالمياه، نظام نهر جبلي يمكن أن يجعلها محطة لإنتاج الطاقة، مع تقدير بعض الدراسات قدرتها المحتملة بحوالى 72 ألف ميغاوات، أي 25 مرة حجم القدرة الحالية.

وتصدر نيبال الكهرباء بكميات أقل إلى الهند، منذ أواخر 2021.

- انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف

وتتنافس الهند والصين اللتان تقع نيبال بينهما، منذ فترة طويلة على النفوذ وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المائية.

لكن الهند كانت الشريك المفضل لنيبال، ويعود ذلك جزئيا إلى إصرارها على أنها لن تحصل على الطاقة من مشاريع تمولها دولة ثالثة.

ويعتمد الصين، أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، بشكل كبير على الفحم الملوث لتوليد الطاقة، لكنها تعهدت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2060.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي

داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي
شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني

أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب

دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب
بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم

بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!
النائب العام: إحالة 137 طلب نشرة حمراء إلى «الإنتربول»

النائب العام: إحالة 137 طلب نشرة حمراء إلى «الإنتربول»
الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا

الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟
مجلس الدولة يطالب بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

مجلس الدولة يطالب بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة

مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة
كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين

ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي

الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024

جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024
هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟

هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟
تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا

تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
رئيس الوزراء الأوكراني يعلن حاجة بلاده لمساعدة مالية «منتظمة» من الغرب
رئيس الوزراء الأوكراني يعلن حاجة بلاده لمساعدة مالية «منتظمة» من ...
استئناف إغلاق أهم نقاط العبور بين أوكرانيا وبولندا
استئناف إغلاق أهم نقاط العبور بين أوكرانيا وبولندا
ارتفاع معدل التضخم مجددًا في ألمانيا خلال ديسمبر
ارتفاع معدل التضخم مجددًا في ألمانيا خلال ديسمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات......
المزيد
نيبال توقع اتفاق تصدير طاقة مائية مع الهند
نيبال توقع اتفاق تصدير طاقة مائية مع الهند...
أسعار النفط ترتفع بعد السيطرة على التضخم في أميركا
أسعار النفط ترتفع بعد السيطرة على التضخم في أميركا...
أكبر بنكين حكوميين في مصر يصدران شهادات ادخار بفائدة 27%
أكبر بنكين حكوميين في مصر يصدران شهادات ادخار بفائدة 27%...
ارتفاع معدل التضخم مجددًا في ألمانيا خلال ديسمبر
ارتفاع معدل التضخم مجددًا في ألمانيا خلال ديسمبر...
استئناف إغلاق أهم نقاط العبور بين أوكرانيا وبولندا
استئناف إغلاق أهم نقاط العبور بين أوكرانيا وبولندا...
المزيد