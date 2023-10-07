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انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 11:47 صباحا
انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف
صورة ملتقطة في العام 2020 لأحد السدود الكبرى في الصين (أرشيفية - أ ف ب)
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أظهر بحث جديد، أجراه مركز «إمبر» لبحوث الطاقة المتجددة، أن الجفاف، خصوصا في الصين، تسبب في انخفاض تاريخي في توليد الطاقة الكهرومائية على الصعيد العالمي في النصف الأول من العام 2023. وأوضح البحث أن نسبة الانخفاض بلغت 8.5% هذا العام حتى يونيو، وهو الأكبر على مدى عام كامل خلال العقدين الماضيين.

وسجل توليد الطاقة الكهرومائية في النصف الأول من العام 2023 «انخفاضا تاريخيا» على الصعيد العالمي بسبب الظروف الجافة، خصوصا في الصين، مما يبرز تأثيرات تغير المناخ، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد البحث بأن هذا الانخفاض بمثابة تحذير من أن إنتاج الطاقة الكهرومائية قد يؤثر سلبيا على سرعة التحول إلى الكهرباء.

ارتفاع الانبعاثات في الصين 8%
ويعود ثلاثة أرباع هذا التراجع إلى انخفاضات المتساقطات في الصين، التي شهدت درجات حرارة قياسية في وقت سابق من هذا العام.

ويعني الانخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية أن انبعاثات الكربون العالمية ارتفعت بشكل طفيف في النصف الأول من العام 2023، على الرغم من زيادة 12% في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بكل أنحاء العالم.

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وأشار «إمبر»، في بحثه الحديث، إلى أن انخفاض النمو في الطلب على الكهرباء أسهم في إبقاء ارتفاع الانبعاثات أقل مما كان يمكن أن تكون عليه. لكن مع ذلك، شهدت الصين ارتفاعا في انبعاثاتها بـ8% تقريبا، إذ كانت تحتاج إلى تعويض فقدان الطاقة الكهرومائية.

وفي ظل ظروف الحر والجفاف الشديدين التي تسببت في انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية هذا العام، والمدفوعة بتغير المناخ، حذّر المركز البحثي من أنه لا يزال من الصعب حساب التأثيرات المستقبلية.

وأوضح: «تبعات تغير المناخ على الإمكانات المائية تختلف بين المناطق».

وبينما قد تشهد بعض أجزاء وسط أفريقيا والهند وآسيا الوسطى زيادة في قدرتها على توليد الطاقة الكهرومائية، من المرجح أن تتراجع هذه القدرة في جنوب أوروبا وجنوب الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

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