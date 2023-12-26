  • Alwasat News
Atwasat

حرب غزة تكبد السياحة الأردنية خسائر بقيمة 250 مليون دولار شهريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 05:35 مساء
حرب غزة تكبد السياحة الأردنية خسائر بقيمة 250 مليون دولار شهريا
متظاهرون يرفعون أعلاما فلسطينية وأردنية خلال تحرك قرب السفارة الأميركية في عمان تضامنًا مع سكان غزة. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي الثلاثاء أن استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي في المملكة خسائر تتراوح ما بين 250 و281 مليون دولار شهريًا، مع إلغاء حجوزات بنحو 60%.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي «بلغت نسبة إلغاء الحجوزات اليوم حوالي 60 بالمئة وإذا ما أردنا أن نعكس هذا الرقم بما يتعلق بعدد الزوار نحن نتكلم عن حوالي 200 ألف إلى 250 ألف زائر، وإذا أردنا أن نعكس هذا الرقم على الدخل السياحي فنحن نتحدث تقريبًا عن 180 إلى 200 مليون دينار (253 إلى 281 مليون دولار)»، فيما قال إنه يمثل «خسارة للاقتصاد الكلي»، بحسب «فرانس برس».

خسائر للقتصاد الكلي 
وأضاف «إذا استمر هذا الوضع ستكون هناك خسائر للاقتصاد الكلي بشكل كبير يعني كل شهر تكون الإلغاءات في حجوزات الفنادق وانخفاض عدد الزوار بنسبة تصل إلى 60 أو 70%». وقال إن أبرز إلغاءات الحجوزات جاء من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا، مشيرًا إلى أن نسبة إلغاء البرامج المشتركة مع الأراضي المحتلة بلغت 100%» بالنسبة للسياح القادمين من الولايات المتحدة وكندا.

-  «الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات
-  أصداء العدوان الإسرائيلي على غزة: غضب وجدل وانقسام الداخل الأميركي

وأكد أن القطاع السياحي شهد تعافيًا قبل العدوان الإسرائيلي على غزة حيث وصل عدد زوار العام الجاري إلى 5.937 مليون زائر، فيما بلغت الإيرادات 4.89 مليار دينار أي حوالي 6.89 مليار دولار.

 طفرة في عدد الزوار بمنطقة الشرق الأوسط 
وتمتعت منطقة الشرق الأوسط قبل الحرب بطفرة في عدد الزوار، إذ سجلت أكبر زيادة بين المناطق العالمية خلال الفترة من يناير إلى يوليو، وتجاوز عدد زوارها مستويات ما قبل وباء كوفيد 19 بنسبة 20%، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وقال المستشار في رئاسة الوزراء الأردنية سليمان الفرجات مطلع الشهر الجاري إن «الأردن استطاع على مدى العقدين الماضيين أن يصبح وجهة سياحية معروفة وآمنة، وبالتالي فإن التعافي في حال توقفت الحرب سيكون سريعا».

لكنه حذر من أن «تأثير الحرب سيبقى حتى بداية الموسم القادم واذا لم تتوقف الحرب على غزه فان الموسم القادم (سيكون) في خطر أيضًا». وأشار إلى أنه في حال توقفت الحرب «ستقترب السياحة من المستوى الطبيعي» في سبتمبر 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الولايات المتحدة تحظر استيراد بعض ساعات «آبل»

الولايات المتحدة تحظر استيراد بعض ساعات «آبل»
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
«ملعب الوسط»: صدارة خضراء وقصص مثيرة واحتمالية عودة حمدو الهوني

«ملعب الوسط»: صدارة خضراء وقصص مثيرة واحتمالية عودة حمدو الهوني
«القسام» تفجر عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية وتدمر آليات للاحتلال في غزة (شاهد)

«القسام» تفجر عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية وتدمر آليات للاحتلال في غزة (شاهد)
طائرة النصر والجزيرة والاتحاد المصراتي في صدارة الدوري الليبي

طائرة النصر والجزيرة والاتحاد المصراتي في صدارة الدوري الليبي
كشف تفاصيل جديدة حول «حوض هيرودوت» الليبي

كشف تفاصيل جديدة حول «حوض هيرودوت» الليبي
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 18 مجزرة بحق عائلات بالكامل خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 18 مجزرة بحق عائلات بالكامل خلال الـ24 ساعة ...
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023

«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023
منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة

منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس

ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد

كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد
الطرابلسي يتفقد منفذ رأس اجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي

الطرابلسي يتفقد منفذ رأس اجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ باتيلي.. جهود لم تُثمر شيئًا..!

شاهد في «تغطية خاصة»:‎ باتيلي.. جهود لم تُثمر شيئًا..!
زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية

زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم

الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إضراب في مطار جنيف
إضراب في مطار جنيف
موظفو النقل الجوي ينهون إضرابهم في مطار جنيف
موظفو النقل الجوي ينهون إضرابهم في مطار جنيف
الكونغو تؤكد التزامها بسياسات «أوبك»
الكونغو تؤكد التزامها بسياسات «أوبك»
الأزمة الاقتصادية تدفع الأهالي لابتكار هدايا عيد الميلاد في كوبا
الأزمة الاقتصادية تدفع الأهالي لابتكار هدايا عيد الميلاد في كوبا
للمرة الأولى.. المغرب يعلن صرف مساعدات اجتماعية مباشرة لمليون أسرة
للمرة الأولى.. المغرب يعلن صرف مساعدات اجتماعية مباشرة لمليون ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر...
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
المزيد
الولايات المتحدة تحظر استيراد بعض ساعات «آبل»
الولايات المتحدة تحظر استيراد بعض ساعات «آبل»...
حرب غزة تكبد السياحة الأردنية خسائر بقيمة 250 مليون دولار شهريا
حرب غزة تكبد السياحة الأردنية خسائر بقيمة 250 مليون دولار ......
استقرار أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة في أميركا
استقرار أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة في أميركا...
للمرة الأولى.. المغرب يعلن صرف مساعدات اجتماعية مباشرة لمليون أسرة
للمرة الأولى.. المغرب يعلن صرف مساعدات اجتماعية مباشرة ......
الأزمة الاقتصادية تدفع الأهالي لابتكار هدايا عيد الميلاد في كوبا
الأزمة الاقتصادية تدفع الأهالي لابتكار هدايا عيد الميلاد في ......
المزيد