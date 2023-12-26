حرب غزة تكبد السياحة الأردنية خسائر بقيمة 250 مليون دولار شهريا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي الثلاثاء أن استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي في المملكة خسائر تتراوح ما بين 250 و281 مليون دولار شهريًا، مع إلغاء حجوزات بنحو 60%.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي «بلغت نسبة إلغاء الحجوزات اليوم حوالي 60 بالمئة وإذا ما أردنا أن نعكس هذا الرقم بما يتعلق بعدد الزوار نحن نتكلم عن حوالي 200 ألف إلى 250 ألف زائر، وإذا أردنا أن نعكس هذا الرقم على الدخل السياحي فنحن نتحدث تقريبًا عن 180 إلى 200 مليون دينار (253 إلى 281 مليون دولار)»، فيما قال إنه يمثل «خسارة للاقتصاد الكلي»، بحسب «فرانس برس».

خسائر للقتصاد الكلي

وأضاف «إذا استمر هذا الوضع ستكون هناك خسائر للاقتصاد الكلي بشكل كبير يعني كل شهر تكون الإلغاءات في حجوزات الفنادق وانخفاض عدد الزوار بنسبة تصل إلى 60 أو 70%». وقال إن أبرز إلغاءات الحجوزات جاء من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا، مشيرًا إلى أن نسبة إلغاء البرامج المشتركة مع الأراضي المحتلة بلغت 100%» بالنسبة للسياح القادمين من الولايات المتحدة وكندا.

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وأكد أن القطاع السياحي شهد تعافيًا قبل العدوان الإسرائيلي على غزة حيث وصل عدد زوار العام الجاري إلى 5.937 مليون زائر، فيما بلغت الإيرادات 4.89 مليار دينار أي حوالي 6.89 مليار دولار.

طفرة في عدد الزوار بمنطقة الشرق الأوسط

وتمتعت منطقة الشرق الأوسط قبل الحرب بطفرة في عدد الزوار، إذ سجلت أكبر زيادة بين المناطق العالمية خلال الفترة من يناير إلى يوليو، وتجاوز عدد زوارها مستويات ما قبل وباء كوفيد 19 بنسبة 20%، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وقال المستشار في رئاسة الوزراء الأردنية سليمان الفرجات مطلع الشهر الجاري إن «الأردن استطاع على مدى العقدين الماضيين أن يصبح وجهة سياحية معروفة وآمنة، وبالتالي فإن التعافي في حال توقفت الحرب سيكون سريعا».

لكنه حذر من أن «تأثير الحرب سيبقى حتى بداية الموسم القادم واذا لم تتوقف الحرب على غزه فان الموسم القادم (سيكون) في خطر أيضًا». وأشار إلى أنه في حال توقفت الحرب «ستقترب السياحة من المستوى الطبيعي» في سبتمبر 2024.