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«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 09:23 صباحا
«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات
أطفال داخل مدرسة تابعة لوكالة «أونروا» في غزة. (موقع الأمم المتحدة)
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حذر برنامج الأغذية العالمي من خطر الموت جوعا ومخاطر سوء التغذية في قطاع غزة مع استمرار حملة القصف الوحشية للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المساعدات الغذائية التي تدخل عبر معبر رفح تشكل 10% فقط من الاحتياجات الغذائية لسكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون شخص، يحتاج جميعهم إلى المساعدة الإنسانية.

وأكدت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين عليا زكي، الأربعاء، أن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، محذرة من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع في ظل عدم قدرة السكان على الحصول على الطعام والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، كما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وقالت: «سكان غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع، نظرا لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام والتغذية. سيضعف جهازهم المناعي لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الغذاء لمساعدتهم في التغلب على التحديات التي يواجهونها. لا يملك الناس الضروريات الأساسية التي تحميهم أو تقيهم من خطر الأمراض، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار».

انهيار الأنظمة الغذائية في غزة
كما شددت على أن «الأنظمة الغذائية في غزة تنهار، والمواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاد، ويجري بيع القليل المتبقي بأسعار مرتفعة، بشكل متزايد، بينما أغلقت المخابز أبوابها».

ولفتت إلى أن «برنامج الأغذية العالمي» يعمل على تصميم سلة غذائية تلبي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الغذائية لسكان غزة الذين لا يمكنهم الطهي بسبب انعدام المود الغذائية والوقود. كما يشكل توفر المياه النظيفة أيضا تحديا كبيرا جدا.

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بدون الوقود ستتوقف الحياة
كما شددت عليا زكي على ضرورة توفير الوقود، مشيرة إلى أن نقص الوقود يقيد قدرة البرنامج على مساعدة المحتاجين، «لأنه بدون الوقود لا تستطيع الشاحنات التحرك، ولا تستطيع المطاحن ولا المخابز العمل، وستتوقف الحياة».

وأكدت الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى غزة، وقالت: «نحن بحاجة للتأكد من أننا قادرون على إيصال الإمدادات بأي طريقة ممكنة. إذا لم يعد معبر حدودي واحد كافيا، فنحن بحاجة إلى استكشاف خيارات أخرى أيضا. نحن بحاجة إلى الوصول الآمن إلى داخل غزة».

وعمل «الغذاء العالمي» على إدخال أكثر من 70 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية، منذ 21 أكتوبر الماضي، أي أكثر من ألف طن متري من المواد الغذائية التي وصلت إلى أكثر من نصف مليون شخص.

ولكن الناطقة باسم البرنامج قالت إن جملة الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة ليست كافية ولا تمثل سوى خطوة أولى، مشددة على الحاجة لضمان تدفقا مستمرا وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

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