تباطؤ التضخم في ألمانيا على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ نحو عامين ونصف العام

القاهرة - بوابة الوسط

تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، وبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، ما يرجح خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام المقبل، وفقًا لمؤشرات نشرها معهد «ديستاتيس» للإحصاء اليوم الجمعة.

وأشار «ديستاتيس»، في بيان، إلى أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك تراجعت 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر، الذي كان قد سجّل تراجعًا واضحًا إلى 3.8%، وفق وكالة «فرانس برس».

انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك

وفي نوفمبر 2023، انخفض المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك، الذي يُعدّ مرجعيًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ليسجّل 2.3 على أساس سنوي، مقتربًا من هدف 2% في الأمد المتوسط.

ويأتي تراجع التضخم في ألمانيا في سياق تباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا. بينما انخفضت أسعار الطاقة 4.5% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها في العام 2022 عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

خفض أسعار اشتراكات القطارات والحافلات بألمانيا

ويستمر التباطؤ في ارتفاع أسعار الخدمات، حيث وصل إلى 3.4%، خصوصًا بسبب الاشتراك الرخيص لمستخدمي القطارات والحافلات. وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي، لكنه لا يزال مرتفعًا عند 5.5% على أساس سنوي.

وتزيد هذه البيانات من احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة الأولى في العام 2024، وفق ما تتكهن به الأسواق.