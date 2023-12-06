  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا تنسحب رسميًا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 04:50 مساء
إيطاليا تنسحب رسميًا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. (أرشيفية: آكي)
alwasat radio

انسحبت إيطاليا رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة للبنى التحتية بعد أكثر من أربع سنوات على انضمام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع إلى المشروع، حسبما أفاد مصدر حكومي الأربعاء.

 وذكرت جريدة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية أن القرار الذي كان منتظرا منذ مدة أُبلغ إلى بكين قبل ثلاثة أيام دون أن يصدر أي بيان رسمي عن أي من الجانبين. وأكد مصدر في الحكومة الإيطالية لوكالة «فرانس برس» أن روما انسحبت دون تقديم مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن ذلك تم بطريقة «لإبقاء قنوات الحوار السياسي مفتوحة»، وفق «فرانس برس». 

 «خطأ فادح»
وقبل توليها السلطة العام الماضي، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن القرار الذي اتخذته حكومة سابقة بالانضمام  للمشروع في 2019 كان «خطأ فادحا». وندد المنتقدون بالخطة الاستثمارية البالغة قيمتها تريليون دولار معتبرين أنها تسعى لشراء النفوذ السياسي. 

-  الصين أقرضت أكثر من تريليون دولار في إطار «مبادرة الحزام والطريق»
- بكين تستضيف ثالث منتدى لمبادرة «الحزام والطريق» 17 و18 أكتوبر
-  مبادرة «الحزام والطريق» الصينية تحرج إيطاليا أمام حلفائها

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في سبتمبر إن الانضمام للمشروع «لم يؤد إلى النتائج التي كنا نأملها». وكان من المقرر تجديد الاتفاق تلقائيا في مارس 2024 ما لم تنسحب إيطاليا بحلول نهاية هذا العام. 

لكن روما كانت حذرة من استفزاز بكين والمخاطرة بالانتقام من الشركات الإيطالية. وقالت ميلوني للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر إنه إذا انسحبت روما من المشروع، فإنها «لن تعرض علاقاتها مع الصين للخطر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل
معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات...
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
لاعب الأهلي طرابلس السابق «مصباح» يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري

لاعب الأهلي طرابلس السابق «مصباح» يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري
مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023

مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023
«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر

«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ

العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية

بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية ...
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية ...
الاتحادات الرياضية تطالب الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس تحت علم محايد

الاتحادات الرياضية تطالب الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس تحت علم محايد
أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا

أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا
بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا

بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا
7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد

7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد
النشاز والقاموس المضلل

النشاز والقاموس المضلل
السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد

السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد
جنوب أفريقيا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل مانديلا وسط مشاعر متفاوتة

جنوب أفريقيا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل مانديلا وسط مشاعر متفاوتة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
استقرار أسعار النفط وسط شكوك في تأثير خفض «أوبك+» والتوتر بالشرق الأوسط
استقرار أسعار النفط وسط شكوك في تأثير خفض «أوبك+» والتوتر بالشرق ...
«موديز» تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني بسبب مخاوف بشأن الديون
«موديز» تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني بسبب مخاوف بشأن الديون
الدول الجزرية تدفع باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري في مؤتمر المناخ
الدول الجزرية تدفع باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري في مؤتمر ...
اليوم.. زيلينسكي يشارك في قمة لمجموعة السبع عبر الفيديو
اليوم.. زيلينسكي يشارك في قمة لمجموعة السبع عبر الفيديو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تراجع طفيف لأسعار النفط في التعاملات الآسيوية وسط ترقب لمناقشات «أوبك بلس»
تراجع طفيف لأسعار النفط في التعاملات الآسيوية وسط ترقب ......
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا...
«علي بابا» تخسر 20 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد
«علي بابا» تخسر 20 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد...
المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 40%
المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 40%...
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج...
المزيد
السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024
السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في ......
شركات الطيران تتوقع عددًا قياسيًا من الركاب في 2024 مع 4.7 مليار مسافر
شركات الطيران تتوقع عددًا قياسيًا من الركاب في 2024 مع 4.7 ......
إيطاليا تنسحب رسميًا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية
إيطاليا تنسحب رسميًا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية...
اليوم.. زيلينسكي يشارك في قمة لمجموعة السبع عبر الفيديو
اليوم.. زيلينسكي يشارك في قمة لمجموعة السبع عبر الفيديو...
الدول الجزرية تدفع باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري في مؤتمر المناخ
الدول الجزرية تدفع باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري في مؤتمر......
المزيد