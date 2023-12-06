إيطاليا تنسحب رسميًا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

انسحبت إيطاليا رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة للبنى التحتية بعد أكثر من أربع سنوات على انضمام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع إلى المشروع، حسبما أفاد مصدر حكومي الأربعاء.

وذكرت جريدة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية أن القرار الذي كان منتظرا منذ مدة أُبلغ إلى بكين قبل ثلاثة أيام دون أن يصدر أي بيان رسمي عن أي من الجانبين. وأكد مصدر في الحكومة الإيطالية لوكالة «فرانس برس» أن روما انسحبت دون تقديم مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن ذلك تم بطريقة «لإبقاء قنوات الحوار السياسي مفتوحة»، وفق «فرانس برس».

«خطأ فادح»

وقبل توليها السلطة العام الماضي، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن القرار الذي اتخذته حكومة سابقة بالانضمام للمشروع في 2019 كان «خطأ فادحا». وندد المنتقدون بالخطة الاستثمارية البالغة قيمتها تريليون دولار معتبرين أنها تسعى لشراء النفوذ السياسي.

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وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في سبتمبر إن الانضمام للمشروع «لم يؤد إلى النتائج التي كنا نأملها». وكان من المقرر تجديد الاتفاق تلقائيا في مارس 2024 ما لم تنسحب إيطاليا بحلول نهاية هذا العام.

لكن روما كانت حذرة من استفزاز بكين والمخاطرة بالانتقام من الشركات الإيطالية. وقالت ميلوني للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر إنه إذا انسحبت روما من المشروع، فإنها «لن تعرض علاقاتها مع الصين للخطر».