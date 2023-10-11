بكين تستضيف ثالث منتدى لمبادرة «الحزام والطريق» 17 و18 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف بكين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري المنتدى الثالث لمبادرة «الحزام والطريق» الذي يتوقع أن يحضره عدد من القادة الأجانب، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الأربعاء.

ونقلت «شينخوا» عن وزارة الخارجية الصينية قولها إنّ «الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر حفل افتتاح المنتدى وسيلقي كلمة رئيسية وسيقيم مأدبة ترحيبا بالقادة الأجانب وبرؤساء المنظمات الدولية الذين سيشاركون في المنتدى»، حسب وكالة «فرانس برس».

«الحزام والطريق» مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير القديم، الذي كان ينقل البضائع من الصين إلى أوروبا، عبر دول عديدة في آسيا وأفريقيا، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها «محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقا»، والمقرر الانتهاء منه بحلول العام 2049، والذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.