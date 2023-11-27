إطلاق أول ماكينة «ATM» لبيع سبائك الذهب في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت مصر، اليوم الأحد، أول ماكينة «ATM» لبيع السبائك الذهبية للمواطنين، بحسب صحف محلية.

جاء ذلك على هامش معرض «نبيو الثالث» للذهب والمجوهرات بالعاصمة القاهرة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، الذي شهد تدشين الماكينة رسميًا لأول مرة اليوم، إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق «ATM»، وفقًا لموقع «بوابة الأهرام».

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ونقلت جريدة «المال» المحلية عن من مصادر قولها إن الماكينة ستوفر سبائك بداية من 1 جرام، وسيجرى تحديثها بشكل متواصل، لافتة إلى أن هذه الماكينة جرى إطلاقها بالتعاون مع بنك مصر.