  • Alwasat News
Atwasat

الطلب على الذهب يصل لأعلى مستوياته منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 05:46 مساء
الطلب على الذهب يصل لأعلى مستوياته منذ 2011
قطعة النقدية الذهبية التي تحمل رسم سبونسيانوس. (أ ف ب)
alwasat radio

استفاد الذهب من مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات، ليصل الطلب عليه الى أعلى المستويات منذ 2011 مع شراء البنوك المركزية كميات قياسية منه منذ 55 عاما، في عام شهد الحرب في أوكرانيا.

بالنسبة للعام 2022 بلغ الطلب العالمي على الذهب 4740.7 طن بارتفاع 18% مقارنة مع العام 2021 وأعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بحسب التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي الثلاثاء، بحسب «فرانس برس».

استثمار في السبائك والقطع النقدية والمجوهرات
لكن الذهب لم يتخلص تماما من آثار جائحة كوفيد خاصة بالنسبة للاستثمار في السبائك والقطع النقدية والمجوهرات. وقالت المحللة لويز ستريت في المنظمة إن «المفاجأة الكبرى لهذا العام كانت الطلب القياسي للبنوك المركزية الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 55 عاما».

-  أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت
- الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع صعود الدولار

لقد سارعت هذه المؤسسات لشراء الذهب العام الماضي حيث زادت مشترياتها أكثر من الضعف خلال عام واحد لتصل إلى 1135.7 طن. تستخدم البنوك المركزية الذهب «كقيمة ثابتة على الأجل الطويل» في موازاة احتياطها من العملات، وتقول ستريت «الذهب لا يتأثر في أوقات الأزمات».

وباء كوفيد ومستويات التضخم القياسية
كانت هذه العوامل محركا مهما للطلب في 2022، العام الذي اندلعت فيه الحرب في أوكرانيا ولا سيما المخاوف القوية بشأن الاقتصاد العالمي في أعقاب وباء كوفيد ومستويات التضخم القياسية في العديد من البلدان.

لجهة السعر، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.25% فقط خلال عام، لكن المعدن الثمين شهد قفزة هائلة في مارس مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تأكيدا على اعتباره ملاذًا آمنًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية

الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
لافروف يرد على رسالة واشنطن عبر مصر لخروج القوات الروسية من أوكرانيا

لافروف يرد على رسالة واشنطن عبر مصر لخروج القوات الروسية من أوكرانيا
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»

ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»
الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»

الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»
اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»

اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟

ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تدعو لدعم رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ
فرنسا تدعو لدعم رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023
الكويت تتوقع اتساع العجز في ميزانية السنة المالية الجديدة
الكويت تتوقع اتساع العجز في ميزانية السنة المالية الجديدة
منطقة اليورو تسجل تباطؤا اقتصاديا لكنها تنجو من الانكماش
منطقة اليورو تسجل تباطؤا اقتصاديا لكنها تنجو من الانكماش
الطلب على الذهب يصل لأعلى مستوياته منذ 2011
الطلب على الذهب يصل لأعلى مستوياته منذ 2011
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا...
هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية
هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
المزيد
عجز التجارة الخارجية لتركيا يقفز 137% ويبلغ 109.54 مليار دولار
عجز التجارة الخارجية لتركيا يقفز 137% ويبلغ 109.54 مليار ......
باكستان.. وفد من صندوق النقد يبحث ضخ السيولة وسط انهيار اقتصادي
باكستان.. وفد من صندوق النقد يبحث ضخ السيولة وسط انهيار ......
فرنسا.. مئات آلاف المتظاهرين في باريس احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد
فرنسا.. مئات آلاف المتظاهرين في باريس احتجاجا على إصلاح نظام......
الطلب على الذهب يصل لأعلى مستوياته منذ 2011
الطلب على الذهب يصل لأعلى مستوياته منذ 2011...
منطقة اليورو تسجل تباطؤا اقتصاديا لكنها تنجو من الانكماش
منطقة اليورو تسجل تباطؤا اقتصاديا لكنها تنجو من الانكماش...
المزيد