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الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 01:03 صباحا
الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن بلاده تبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال انقطاعها، على خلفية تطورات الأحداث الأخيرة وموقف المملكة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاءت تصريحات الخصاونة، خلال مقابلة مع برنامج «صوت المملكة» المُذاع عبر قناة المملكة الأردنية الرسمية، تحدث فيها عن منطلقات الموقف الأردني من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قال الخصاونة إن الأردن تحدث مع دولتين في الخليج أبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا لزم الأمر، وسط مخاوف من احتمال انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط.

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وعلى الرغم من أن صفقة الغاز بين شركة نوبل الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية والتي يحصل بموجبها الأردن على الغاز الإسرائيلي «ليست مطروحة للإلغاء»، بحسب الخصاونة، الذي قال إن الأردن يخطط لسيناريوهات واحتمالات مختلفة وسط الحرب المستمرة على قطاع غزة.

قال الخصاونة إن أحد هذه البدائل سيكلف 45 مليون دينار (63 مليون دولار) شهريًا إذا تحول الأردن إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال وسيكلف بديل آخر 115 مليون دينار شهرياً إذا تحول الأردن إلى الديزل.

 

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