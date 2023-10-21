بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي السبت، المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن على الفور، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب في غزة.

وقال المجلس في بيان «يرفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراته بشأن السفر إلى مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن، إلى المستوى الرابع (المستوى الأعلى): التوصية بعدم السفر إلى هذه الدول ومغادرة المقيمين فيها... في أسرع وقت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجرى رفع التوصيات إلى المستوى الثالث بالنسبة للمغرب، ونُصح الإسرائيليون بعدم الذهاب إليها.