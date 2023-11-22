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الحكومة البريطانية تدرس التدخل في عملية بيع جريدة «تلغراف»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 06:28 مساء
الحكومة البريطانية تدرس التدخل في عملية بيع جريدة «تلغراف»
جريدة «تلغراف» البريطانية. (الإنترنت)
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أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة الأربعاء، أنها تدرس التدخُّل في عملية بيع مجموعة «تلغراف» الإعلامية، عازية ذلك إلى «المصلحة العامة»، في وقت قد يتولى صندوق أميركي إماراتي إدارة هذه الجريدة.

ويثير بيع المجموعة التي تعد من أكثر المجموعات تأثيرًا في الصحافة البريطانية، وتضم جريدة «ذي تلغراف» اليومية المحافظة ومجلة «سبكتايتر» الأسبوعية، قلقًا لدى الطبقة السياسية، وفق «فرانس برس».

وأبدى عدد من النواب مخاوف من رؤية مالك أجنبي يستحوذ على المجموعة التي أشهرت إفلاسها في يونيو الماضي، بسبب عدم سداد قرض يتوجب على عائلة باركلي التي تملكها منذ العام 2004.

«إشعار بالتدخل من أجل المصلحة العامّة»
وقالت وزيرة الثقافة لوسي فرايزر في مداخلة مكتوبة أمام البرلمان الأربعاء، إنها «تفكر في إصدار إشعار بالتدخُّل من أجل المصلحة العامة»، الأمر الذي قد يؤدي إلى فتح تحقيق من قبل «أوفكوم»، الجهة المنظمة لوسائل الإعلام. وتستند هذه المبادرة إلى «مخاوف لدي بشأن احتمال وجود اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة» في هذا البيع.

-  طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع
-  بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

وبعثت برسالة إلى مختلفة الأطراف المعنية، بانتظار الحصول على تفاصيل من قبلهم بحلول ظهر الخميس. وطرح بنك لويدز البريطاني دائن عائلة باركلي، جريدة «تلغراف» للبيع في أكتوبر لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه استرليني (1.38 مليار يورو).

 شراكة بين صندوق «ريدبيرد» الأميركي وصندوق أبو ظبي للاستثمار الإعلامي
وتوصّل مشروع شراكة بين صندوق «ريدبيرد» (Redbird) الأميركي وصندوق أبوظبي للاستثمار الإعلامي (IMI) الإثنين، إلى اتفاق مع عائلة باركلي لسداد ديونها لبنك لويدز، في عملية من شأنها أن تشهد سيطرة هذه الشراكة على المجموعة.

وأكد المشروع المسمى Redbird IMI، أن الصندوق الإماراتي «لن يكون سوى مستثمر سلبي»، مضيفًا أن الصندوق الأميركي «سيتولى وحده الإدارة والمسؤولية التشغيلية» بإدارة الرئيس السابق لشبكة «سي ان ان» جيف زوكر، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة RedBird IMI. ويدرس بنك لويدز حاليًا اتفاقية التمويل هذه، وفقًا لمصدر مطلع على الملف.

وقال مصدر مطلع على العملية لوكالة فرانس برس الشهر الماضي، إن مشترين آخرين يتنافسون على شراء المجموعة، بما في ذلك المجموعة الصحفية الألمانية «أكسل سبرينغر» ناشرة جريدة «بيلد»، وشركة «دي إم جي تي»، الشركة الأم لجريدة «ديلي ميل» اليمينية.

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