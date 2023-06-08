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بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 01:51 مساء
بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع
جريدة «ذي تلغراف» بين مجموعة من الجرائد اليومية البريطانية. (أ ف ب)
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أعلن «بنك أوف سكوتلاند» طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية اليومية وطبعتها الصادرة يوم الأحد «صنداي تلغراف»، ومجلة «ذي سبيكتايتور» للبيع؛ بسبب تخلف شركتها الأم عن تسديد ديون متوجبة عليها.

وأوضح البنك الذي تدين له المجموعة لوكالة «فرانس برس» أنه لم يكن يملك «خيارا سوى تعيين حراس قضائيين لشركة بي يو كيه ليمتد» التي تدير مجموعة «تلغراف ميديا غروب» المملوكة لعائلة باركلي الثرية؛ «بسبب الديون المتوجبة عليها وفي غياب أي إشارة إلى إمكان السداد».

مليار جنيه إسترليني على الشركة المالكة لـ«ذي تلغراف»
وشدد على أن هذه الخطوة هي «الخيار الأخير»؛ بسبب عدم تمكنه إلى التوصل إلى اتفاق مع المجموعة لسداد الديون، في حين أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حجم الدين يبلغ نحو مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار).

واشترى الأخوان التوأمان فريدريك وديفيد باركلي اللذان توفيا العام 2021، منشورات مجموعة «تلغراف» العام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (840 مليون دولار).

ويملك الشقيقان إمبراطورية شاسعة بدأت بالفنادق وتوسعت لتشمل البيع بالتجزئة ووسائل الإعلام.

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