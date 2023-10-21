طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

القاهرة - بوابة الوسط

طُرحت مجموعة «ذي ديلي تلغراف» الإعلامية البريطانية، إحدى الجرائد الرائدة في بريطانيا والمملوكة لعائلة باركلي منذ العام 2004، للبيع الجمعة لسداد ديون ضخمة، مع وجود شراة محتملين عدة.

وذكر بيان أصدرته مجموعة «تلغراف ميديا غروب»، أن «مجلس إدارة الشركتين الأم لمجموعة تلغراف ميديا غروب ومجلة ذي سبيكتايتور، يعلنان أن مستشاريهما سيطلقون (الجمعة) عملية البيع لكل من هاتين المؤسستين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويدير مصرف غولدمان ساكس هذه العملية، بحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية.

- بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

وفي يونيو الماضي، أشار مصرف لويدز البريطاني وبنك أوف اسكتلند التابع له، إلى أنهما يعتزمان طرح المجموعة للبيع لسداد الديون المتوجبة.

وفي وقت سابق من أكتوبر الحالي، حاولت عائلة باركلي، دون جدوى، تقديم عرض في اللحظة الأخيرة لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه استرليني (1,15 مليار يورو) واستعادة السيطرة على المجموعة التي تضم أيضاً «صنداي تلغراف» ومجلة «ذي سبيكتايتور»، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

ملاك «بيلد» من الشراة المحتملين

وقال مصدر مطّلع على الملف للوكالة الفرنسية إن مجموعة أكسل سبرينغر الإعلامية، أكبر ناشر في ألمانيا والتي تملك جريدة «بيلد»، هي من بين الشراة المحتملين، كما هي الحال مع منافسة جريدة التلغراف DGMT، الشركة الأم لجريدة «دايلي ميل» اليمينية واسعة الانتشار.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن محللين قولهم إن بيع أصول التلغراف قد يجلب حوالي 500 مليون جنيه استرليني (573 مليون يورو).

وقام مصرف لويدز البريطاني في يونيو الماضي، بتعيين حراس قضائيين، بينما استمرت أنشطة النشر كالمعتاد.

واشترى الأخوان التوأمان فريدريك وديفيد باركلي منشورات مجموعة «تلغراف» عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (763 مليون يورو).