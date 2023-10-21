  • Alwasat News
Atwasat

طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 10:42 صباحا
طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع
جريدة «ذي تلغراف» بين مجموعة من الصحف اليومية البريطانية. (أ ف ب)
alwasat radio

طُرحت مجموعة «ذي ديلي تلغراف» الإعلامية البريطانية، إحدى الجرائد الرائدة في بريطانيا والمملوكة لعائلة باركلي منذ العام 2004، للبيع الجمعة لسداد ديون ضخمة، مع وجود شراة محتملين عدة.

وذكر بيان أصدرته مجموعة «تلغراف ميديا غروب»، أن «مجلس إدارة الشركتين الأم لمجموعة تلغراف ميديا غروب ومجلة ذي سبيكتايتور، يعلنان أن مستشاريهما سيطلقون (الجمعة) عملية البيع لكل من هاتين المؤسستين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويدير مصرف غولدمان ساكس هذه العملية، بحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية.

- بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

وفي يونيو الماضي، أشار مصرف لويدز البريطاني وبنك أوف اسكتلند التابع له، إلى أنهما يعتزمان طرح المجموعة للبيع لسداد الديون المتوجبة.

وفي وقت سابق من أكتوبر الحالي، حاولت عائلة باركلي، دون جدوى، تقديم عرض في اللحظة الأخيرة لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه استرليني (1,15 مليار يورو) واستعادة السيطرة على المجموعة التي تضم أيضاً «صنداي تلغراف» ومجلة «ذي سبيكتايتور»، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

ملاك «بيلد» من الشراة المحتملين
وقال مصدر مطّلع على الملف للوكالة الفرنسية إن مجموعة أكسل سبرينغر الإعلامية، أكبر ناشر في ألمانيا والتي تملك جريدة «بيلد»، هي من بين الشراة المحتملين، كما هي الحال مع منافسة جريدة التلغراف DGMT، الشركة الأم لجريدة «دايلي ميل» اليمينية واسعة الانتشار.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن محللين قولهم إن بيع أصول التلغراف قد يجلب حوالي 500 مليون جنيه استرليني (573 مليون يورو).

وقام مصرف لويدز البريطاني في يونيو الماضي، بتعيين حراس قضائيين، بينما استمرت أنشطة النشر كالمعتاد.

واشترى الأخوان التوأمان فريدريك وديفيد باركلي منشورات مجموعة «تلغراف» عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (763 مليون يورو).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)

«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة ...
كاريكاتير حليم - سفاح غزة

كاريكاتير حليم - سفاح غزة
محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات

محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات
بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا

بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا
المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا
جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين

جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين
منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي

منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي
مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال ...
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
جريدة «الوسط»: غزة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم

جريدة «الوسط»: غزة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم
دراسة: افتقار نماذج الذكاء الصناعي إلى «الشفافية»

دراسة: افتقار نماذج الذكاء الصناعي إلى «الشفافية»
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الوضع يزداد سوءًا».. روسيا تنصح بعدم السفر إلى 3 دول بالشرق الأوسط
«الوضع يزداد سوءًا».. روسيا تنصح بعدم السفر إلى 3 دول بالشرق ...
بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا
بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا
كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
بلينكن يدعو حركة حماس للإفراج عن كل الرهائن الأميركيين
بلينكن يدعو حركة حماس للإفراج عن كل الرهائن الأميركيين
ماكرون: فرنسا بعثت رسائل مباشرة للغاية إلى حزب الله لتجنب التصعيد مع «إسرائيل»
ماكرون: فرنسا بعثت رسائل مباشرة للغاية إلى حزب الله لتجنب التصعيد...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
المزيد
طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع
طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع...
بايدن: هجوم حماس هدفه عرقلة تطبيع العلاقات بين «إسرائيل» والسعودية
بايدن: هجوم حماس هدفه عرقلة تطبيع العلاقات بين «إسرائيل» ......
ماكرون: قطر أدت دورا مهما جدا في الإفراج عن الرهينتين الأميركيتين لدى حماس
ماكرون: قطر أدت دورا مهما جدا في الإفراج عن الرهينتين ......
ماكرون: فرنسا بعثت رسائل مباشرة للغاية إلى حزب الله لتجنب التصعيد مع «إسرائيل»
ماكرون: فرنسا بعثت رسائل مباشرة للغاية إلى حزب الله لتجنب ......
بلينكن يدعو حركة حماس للإفراج عن كل الرهائن الأميركيين
بلينكن يدعو حركة حماس للإفراج عن كل الرهائن الأميركيين...
المزيد