الاتحاد الأفريقي يدعو إلى منافسة إيجابية بين أوروبا والصين في استثمارات القارة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني، الاثنين، إلى منافسة إيجابية بين أوروبا والصين في مجال الاستثمارات في إفريقيا.

وقال عثماني في مؤتمر صحافي في برلين: «بصراحة لدينا ماضٍ صعب بعض الشيء مع جيراننا الأوروبيين (...) وتعاملنا معه ببعض الصعوبة، وعندما جاءت الصين تعلّمت بالفعل كل الدروس وهكذا أصبح لديها مكانة مهمة جدًا» في مجال الاستثمارات.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي وهو أيضًا رئيس جزر القمر «لكنني الآن أؤكد لكم أن كل شيء يتغير (...) نحاول تصحيح الأخطاء». وتابع «نحن بحاجة إلى منافسة إيجابية. لا يوجد احتكار في مكان ما (...) كل جهة لها مكانتها»، بحسب «فرانس برس».

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الصين الدائن الرئيسي لإفريقيا

ولفت إلى أن «المشكلة التي نواجهها أحيانًا في إفريقيا هي أننا لسنا قادرين على الاستثمار لأننا ندفع الديون». على هامش اجتماع لمنتدى مخصص لتعزيز استثمارات الشركات الخاصة في إفريقيا، أشار إلى أن «الدين مرتفع جدًا لدرجة أننا لا نستطيع الاستثمار».

بفضل سكانها اليافعين وثرواتها من المواد الخام، تجتذب إفريقيا اهتمام الصين بشكل متزايد. وتستثمر الصين، التي بسطت وجودها في القارة الإفريقية منذ نحو عشرين عامًا أي بعد سنوات من وصول القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة إليها مثل فرنسا والمملكة المتحدة، في مشاريع البنى التحتية على وجه الخصوص. ومقابل هذه المشاريع الضخمة، أصبحت الصين الدائن الرئيسي لإفريقيا.