الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم الخميس مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1948.39 دولار للأونصة بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1953.50 دولار، حسب شبكة «سي إن بي سي».

وحافظ عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي الذين تحدثوا هذا الأسبوع على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للمركزي الأميركي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

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ولم يعلق باول على السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية في تصريحات معدة مسبقا أدلى بها في مؤتمر أمس الأربعاء. ومن المقرر أن يتحدث في مؤتمر آخر اليوم، ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بعدما أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.41 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 869.70 دولار.