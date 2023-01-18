أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت

القاهرة - بوابة الوسط

عوضت أسعار الذهب العالمية خسائرها التي منيت بها، صباح اليوم الأربعاء، بعد البداية المتعثرة للمعدن الأصفر تزامنًا مع ارتفاع مؤشر الدولار.

وحسب موقع «إنفستنج» الأميركي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة بأكثر من 8 دولارات وصولا إلى مستويات 1918 دولارًا للأوقية، بارتفاع في حدود 0.4%.

وتترقب الأسواق، اليوم الأربعاء، صدور بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة. في المقابل ارتفعت العقود الفورية للذهب بما يقرب من 8 دولارات، وصولا إلى مستوى 1917 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.45% خلال هذه اللحظات من كتابة ونشر التقرير.

تراجع الذهب في التعاملات المبكرة

وفي التعاملات المبكرة تراجع الذهب بأكثر من 3 دولارات في العقود الآجلة الآن في حدود 1.5 دولار إلى مستويات قرب الـ1908 دولارًا للأوقية، وفق «إنفستنج».

وبالتزامن مع صعود الذهب انخفض مؤشر الدولار قرب مستويات 102 نقطة بتراجع 0.3% خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، تزامنا مع ارتفاع الين 0.6% والاسترليني 0.8% واليورو 0.4% والدولار الأسترالي 0.5%.

وفي التعاملات المبكرة اليوم ارتفع مؤشر الدولار طفيفًا قرب مستويات 102.4 نقطة. عمقت سندات الخزانة من خسائرها لينخفض العائد على سندات أجل 10 سنوات خلال هذه اللحظات في حدود 0.07 نقطة، نزولًا إلى مستويات 3.48%.