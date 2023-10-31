تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي إلى 0.1% في الربع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

تباطأ إجمالي الناتج المحلي في فرنسا إلى 0.1% في الربع الثالث من السنة الحالية، وتجنب النمو السلبي بفضل انتعاش في استهلاك الأسر على ما أظهرت تقديرات أولى عن المعهد الوطني للإحصاءات (إنسي) نشرت الثلاثاء.

ويشكل هذا النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي بين يوليو وسبتمبر، وهو مطابق لتوقعات المعهد، تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 0.6 %، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتوقع المعهد نموا نسبته 0.9% للعام 2023 بمجمله، وهو ما يتماشى مع توقع لمصرف فرنسا المركزي لكن دون توقعات الحكومة بقليل (+1%).

وتحسن استهلاك الأسر للسلع والخدمات بنسبة 0.7% في الربع الثالث وخصوصا ارتفاع استهلاك المواد الغذائية، على خلفية هدوء على جبهة التضخم، واستمرت استثمارات الشركات بالتحسن مع (+1.5%).

وانكمشت في المقابل وبعد ربع ثان جيد، الصادرات بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث فباتت مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية، وتقلص الإنتاج الصناعي أيضا بنسبة 0.3%، والخدمات التجارية بنسبة 0.3%.