الأمين العام لـ«أوبك» يحذر من نقص الاستثمارات في القطاع النفطي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

حذر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص من أن غياب الاستثمارات في الصناعة النفطية يمثل خطرا على أمن الطاقة العالمي، وقد يرفع أسعار الخام إلى فوق مستوى 100 دولار للبرميل الواحد.

وأشار، في تصريحات إلى شبكة «سي إن إن» الأميركية أمس الإثنين، إلى الحاجة إلى استثمارات إجمالية في صناعة النفط لا تقل عن 12 تريليون دولار حول العالم حتى العام 2045 لمنع ارتفاع أسعار الطاقة، محذرا من أن «تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي أمر خطير».

وقال: «مع تراجع الاستثمارات، نحن نعرّض حقيقة أمن الطاقة إلى الخطر. ومن دون هذا الاستثمار، اعتقد أن هناك احتمالات خطيرة لزيادة الأسعار وزيادة هشاشة السوق مع ارتفاع الطلب على النفط».

وفيما يتعلق باحتمالات ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، قال الغيص: «أوبك لا تتنبأ بالأسعار لكن العوامل التي تقودنا إلى هذا الرقم ملحوظة، وهناك تراجع الاستثمار في النفط.. من المهم أن يدرك العالم أهمية الأمر. عبر تقليل الاستثمارات نحن نعرض أمن الطاقة للخطر، العالم بحاجة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار على الأقل».

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النمو الاقتصادي والسكاني يؤثر على الطلب على النفط

وتابع الأمين العام لـ«أوبك» أن «النمو السكاني والاقتصادي يعني أنه لا توجد طريقة على وجه الأرض يمكن من خلالها تلبية متطلبات العالم المستقبلية من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة وحدها، أو من خلال الاعتماد على الهيدروجين كمصدر للطاقة».

وواصل: «علينا التأكد أن العالم يملك ما يكفي من مصادر للطاقة، مستقرة وبأسعار معقولة، وموثوقة وغير متقطعة».

وارتفعت أسعار خام «برنت» القياسي 29% منذ أن لامست المستويات الأقل لها في منتصف يونيو الماضي، وجرى تداول برميل النفط خلال الأسبوع الماضي قرب مستوى 97 دولارا، في مستوى هو الأعلى منذ نوفمبر الماضي.

تأتي هذه التعليقات بعد أسبوع واحد فقط من توقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي والفحم ذروته بحلول العام 2030.

وقد دعت وكالة الطاقة إلى وقف الإنفاق على مشاريع النفط والغاز الجديدة على الفور إذا أراد العالم خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول العام 2050، مع الأخذ في الاعتبار جميع الانبعاثات المنتجة والمزالة من الغلاف الجوي.