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أسعار النفط تتراجع 1% في التعاملات الآسيوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 07:12 صباحا
أسعار النفط تتراجع 1% في التعاملات الآسيوية
رافعات مضخات النفط في روسيا، 4 يونيو 2023. (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، بفعل ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد السندات الأميركية، وفي ظل إشارات متباينة على الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم ديسمبر 92 سنتا بما يعادل 1.01% إلى 89.79 دولارا للبرميل، وهبط الخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط 92 سنتا، أو 1.04%، إلى 87.90 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء: «انخفضت أسعار النفط الخام (برنت) إلى (نحو) 90 دولارا للبرميل، حيث سيطر ارتفاع العوائد الأميركية وقوة الدولار الأميركي على معنويات السوق».

ارتفاع الدولار الأميركي
وأمس الإثنين، صعد الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا وغذت البيانات الاقتصادية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يدفع النمو الاقتصادي إلى التباطؤ.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد ينال من الطلب على النفط.

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