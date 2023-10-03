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استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 08:35 صباحا
استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ
مجمع سكني أقامته مجموعة إيفرغراند الصينية للتطوير العقاري في بكين، 28 يوليو 2022. (أ ف ب)
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ارتفع سعر أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة (إيفرغراند) مع استئناف تداولها، الثلاثاء، بعدما علق الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المُثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي.

وقالت «إيفرغراند»، الخميس الماضي، إن رئيسها شو جيايين مشتبه في «انتهاكه القانون»، بعد تقارير عن احتجازه من قبل الشرطة. وفي اليوم نفسه، علق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد استئناف عمليات التداول بأسهم «إيفرغراند»، الثلاثاء، قفزت الأسعار في البداية أكثر من 60% قبل أن تنخفض إلى 10% ثم ترتفع مجددا. وقدرت «إيفرغراند» ديونها في نهاية يونيو بـ328 مليار دولار.

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أزمة في قطاع العقارات الصيني
وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطورين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ما مكنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجع إمكان الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة إلى هذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة كبيرة أخرى في هذا القطاع هي «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

وشو جيايين كان في العام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2022، حسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.

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