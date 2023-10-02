أسعار النفط ترتفع بعد تجنب إغلاق الحكومة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها نهاية الأسبوع الماضي، مع تركيز المستثمرين على التوقعات بضعف الإمدادات العالمية، في حين جرى التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة أدى إلى تجنب إغلاق الحكومة الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم ديسمبر 25 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 92.45 دولار للبرميل بعد انخفاضها 90 سنتا يوم الجمعة، وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.3%، إلى 91.08 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 92 سنتا يوم الجمعة، حسب وكالة «رويترز».

تأثير خفض الإمدادات من جانب روسيا والسعودية

وارتفع الخامان القياسيان نحو 30% في الربع الثالث بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

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وقالت أربعة مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول مع روسيا وحلفاؤها سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات وارتفاع الطلب. دفع ارتفاع أسعار النفط.

تجنب غلق الحكومة الأميركية

وفي مكان آخر، أدى القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في ​​اللحظة الأخيرة بالتوجه إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون تمويل قصير الأجل إلى دفع خطر إغلاق الحكومة الأميركية إلى منتصف نوفمبر، مما يعني استمرار صرف رواتب أكثر من أربعة ملايين عامل في الحكومة الفيدرالية الأميركية.

وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، إن عدد حفارات النفط والغاز في الولايات المتحدة انخفض بمقدار سبع منصات إلى 623 منصة في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير العام 2022، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.