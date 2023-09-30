  • Alwasat News
Atwasat

«النواب الأميركي» يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنبًا للإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 09:11 مساء
«النواب الأميركي» يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنبًا للإغلاق
مجلس النواب الأميركي. (الإنترنت)
alwasat radio

تبنى مجلس النواب الأميركي، السبت، إجراءً لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبًا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديمقراطيون، بحسب «فرانس برس».

ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القرار الموقت لمدة 45 يومًا لتجاوز الإغلاق الحكومي، وشهد الكونغرس المزيد من المفاجآت والاقتراحات من قبل كبار المشرعين للحيلولة دون إغلاق الحكومة الأميركية واستمرار عملها.

-  ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
التضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة للشهر الثاني مدفوعًا بأسعار الوقود
التضخم يسهم في تراجع الدخل وزيادة الفقر في الولايات المتحدة

وكشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وضعت خططًا لإيقاف البرامج الحكومية غير الضرورية في حال حصول الإغلاق الحكومي.

ولا يزال يتعيّن أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول حكومي قوله إن من المرجح أن يدعم البيت الأبيض مشروع القانون من أجل تواصل نشاط المؤسسات الفدرالية، مع توقع أن تكون الإدارة قادرة على استئناف المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق.

اندلعت أزمة الإغلاق إلى حد كبير بدفع من مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم أثناء ضغطهم من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وقد يؤدي اتفاق السبت إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم إمرار الإجراء الموقت الذي عارضوه.

إبقاء تمويل الحكومة عند المستويات الحالية
وفي عرضه لاقتراحه الأخير، ناشد مكارثي الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء أن «يضعوا تحزّبهم جانبًا» ورفض تهديده بالإقالة. وأضاف مكارثي «إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة، فليتفضل ويحاول».

ومن شأن الخطة المقترحة أن تبقي تمويل الحكومة عند المستويات الحالية من دون تخفيضات الإنفاق التي يريدها المتشددون الجمهوريون والتي اعتبرها الديمقراطيون غير قابلة للنقاش. لكن توقف المساعدة لأوكرانيا يمثّل مشكلة للديمقراطيين.

لقد كان تسليح وتمويل أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة الرئيس جو بايدن، ورغم أن هذه الفجوة موقتة فقط، إلا أنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.

وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على استعداد للتصويت على مشروع قانون موقت آخر في وقت لاحق السبت - وهو مشروع يتضمن مواصلة دعم أوكرانيا.

«هذا يكفي»
وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب جاريد موسكوفيتش لشبكة «سي إن إن» إن «هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن أغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية»، موضحًا أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.

وفي حال لم يصادق مجلس الشيوخ على المشروع، فإن جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها ستتوقف منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد)، وسيكون هذا الإغلاق الأول منذ عام 2019.

في حين ستتواصل جميع الخدمات الحكومية الحيوية، فإن الإغلاق سيطال غالبية المتنزهات الوطنية – من متنزه يوسمايت الشهير ومتنزه يلوستون في الغرب إلى إيفرغليدز في فلوريدا.

ومع استئناف دفعات القروض الطالبية في أكتوبر، قال مسؤولون أيضًا، الجمعة، إن الأنشطة الرئيسية في المكتب الفدرالي لمساعدة الطلاب ستستمر لبضعة أسابيع. لكن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يتسبب باضطرابات اقتصادية أكبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن
جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا

جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا
كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها الاقتصادية

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها ...
كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟

كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟
محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية

محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي

نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار ...
مقتل جندي أذربيجاني على الحدود مع أرمينيا برصاص «قناص»
مقتل جندي أذربيجاني على الحدود مع أرمينيا برصاص «قناص»
انتخابات سلوفاكية تحدد مسار السياسة الخارجية ومصير دعم أوكرانيا
انتخابات سلوفاكية تحدد مسار السياسة الخارجية ومصير دعم أوكرانيا
التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب والألبان
التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب والألبان
دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تدعو إلى استجابة «موحدة» لأزمة الهجرة
دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تدعو إلى استجابة «موحدة» لأزمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
المزيد
باكستان.. ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجد في بلوخستان إلى 60 شخصًا
باكستان.. ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجد في بلوخستان إلى 60 ......
«النواب الأميركي» يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنبًا للإغلاق
«النواب الأميركي» يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنبًا للإغلاق...
حريق ضخم في خط أنابيب نفط غرب أوكرانيا
حريق ضخم في خط أنابيب نفط غرب أوكرانيا...
دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تدعو إلى استجابة «موحدة» لأزمة الهجرة
دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تدعو إلى استجابة «موحدة» ......
التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب والألبان
التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب ......
المزيد