«النواب الأميركي» يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنبًا للإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى مجلس النواب الأميركي، السبت، إجراءً لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبًا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديمقراطيون، بحسب «فرانس برس».

ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القرار الموقت لمدة 45 يومًا لتجاوز الإغلاق الحكومي، وشهد الكونغرس المزيد من المفاجآت والاقتراحات من قبل كبار المشرعين للحيلولة دون إغلاق الحكومة الأميركية واستمرار عملها.

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وكشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وضعت خططًا لإيقاف البرامج الحكومية غير الضرورية في حال حصول الإغلاق الحكومي.

ولا يزال يتعيّن أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول حكومي قوله إن من المرجح أن يدعم البيت الأبيض مشروع القانون من أجل تواصل نشاط المؤسسات الفدرالية، مع توقع أن تكون الإدارة قادرة على استئناف المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق.

اندلعت أزمة الإغلاق إلى حد كبير بدفع من مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم أثناء ضغطهم من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وقد يؤدي اتفاق السبت إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم إمرار الإجراء الموقت الذي عارضوه.

إبقاء تمويل الحكومة عند المستويات الحالية

وفي عرضه لاقتراحه الأخير، ناشد مكارثي الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء أن «يضعوا تحزّبهم جانبًا» ورفض تهديده بالإقالة. وأضاف مكارثي «إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة، فليتفضل ويحاول».

ومن شأن الخطة المقترحة أن تبقي تمويل الحكومة عند المستويات الحالية من دون تخفيضات الإنفاق التي يريدها المتشددون الجمهوريون والتي اعتبرها الديمقراطيون غير قابلة للنقاش. لكن توقف المساعدة لأوكرانيا يمثّل مشكلة للديمقراطيين.

لقد كان تسليح وتمويل أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة الرئيس جو بايدن، ورغم أن هذه الفجوة موقتة فقط، إلا أنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.

وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على استعداد للتصويت على مشروع قانون موقت آخر في وقت لاحق السبت - وهو مشروع يتضمن مواصلة دعم أوكرانيا.

«هذا يكفي»

وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب جاريد موسكوفيتش لشبكة «سي إن إن» إن «هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن أغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية»، موضحًا أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.

وفي حال لم يصادق مجلس الشيوخ على المشروع، فإن جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها ستتوقف منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد)، وسيكون هذا الإغلاق الأول منذ عام 2019.

في حين ستتواصل جميع الخدمات الحكومية الحيوية، فإن الإغلاق سيطال غالبية المتنزهات الوطنية – من متنزه يوسمايت الشهير ومتنزه يلوستون في الغرب إلى إيفرغليدز في فلوريدا.

ومع استئناف دفعات القروض الطالبية في أكتوبر، قال مسؤولون أيضًا، الجمعة، إن الأنشطة الرئيسية في المكتب الفدرالي لمساعدة الطلاب ستستمر لبضعة أسابيع. لكن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يتسبب باضطرابات اقتصادية أكبر.