التضخم يسهم في تراجع الدخل وزيادة الفقر في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب الإحصاء الثلاثاء أن التضخم تسبب في تراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في العام 2022 رغم رفع الأجور، فيما ازداد الفقر مع وقف المساعدات الحكومية التي قُدِّمت خلال الجائحة.

وأوضحت مسؤولة مكتب الإحصاء، ليانا فوكس، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت «أدى التضخم المرتفع تاريخًيا إلى تراجع متوسط دخل الأسرة الحقيقي» الذي بلغ 47960 دولارًا، بحسب «فرانس برس».

وظل معدل الفقر الرسمي مستقرًا مقارنة بالعام الماضي عند 11.5% أو 37.9 مليون شخص يعيشون بأقل من 14880 دولارًا سنويًا، أو 29950 دولارًا لأسرة مكونة من أربعة أفراد. لكنّ قياسًَا آخر يظهر حقيقة مختلفة تمامًا.

دخل سنوي لا يقل عن 34.518 دولار

وهذا القياس الذي نشره أيضًا مكتب الإحصاء الثلاثاء يعدل الدخل الذي يعتبر الشخص دونه فقيرًا، مع الأخذ في الاعتبار المساعدات الحكومية وتكلفة رعاية الأطفال والنفقات الطبية. على أسرة مكونة من أربعة أفراد وتستأجر منزلها أن تحصل على دخل سنوي لا يقل عن 34.518 دولار لكي لا تعيش في الفقر.

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وفقًا لهذا المقياس ارتفع معدل الفقر لأول مرة منذ العام 2010، حيث زاد من 7.8% إلى 12.4% بين العامين 2021 و2022. كما تضاعف معدل الفقر لدى الأطفال حيث ارتفع إلى 12.4% في حين كان 5.2% في العام 2021 في أدنى مستوى تاريخي.