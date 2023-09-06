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إردوغان يتعهد بدعم رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 05:02 مساء
إردوغان يتعهد بدعم رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في تركيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يشير بيديه أثناء حديثه لدى حضوره حفل الذكرى السنوية الثانية والعشرين لتأسيس حزب العدالة والتنمية في أنقرة. (أ ف ب)
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عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، عن تغيير كبير في سياسته المالية من خلال الإعلان عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح. 

كان إردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض، ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، بحسب «فرانس برس».

وأشار إردوغان بوضوح، الأربعاء، إلى أنه يدعم حاليًا رفع أسعار الفائدة. وقال في خطاب متلفز أعلن فيه البرنامج الاقتصادي التركي الجديد على المدى المتوسط «سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من السياسة النقدية المتشددة.. ليس لدينا أدنى شك في تحقيق أهدافنا».

معدل التضخم السنوي يصل إلى 85% 
ويعتقد المحللون أن سياسات إردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85% العام الماضي. لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد بعد أن كاد يخسر انتخابات مايو الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا. 

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منذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه تقريبًا ليصل إلى 25%.  ويعتقد المحللون أن البنك سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة بدرجة أعلى بكثير في الاجتماع القادم في 21 سبتمبر لأن التضخم عاد إلى ما يقرب من 60%. 

شعر بعض المحللين أن البنك المركزي يمتنع عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع خوفًا من إثارة غضب إردوغان، علمًا بأن الرئيس التركي أخاف السوق عندما أقال أحد محافظي البنك المركزي الذي حاول رفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021. حدث ذلك بعد أن طرد اثنين آخرين لاعتراضهما على نهجه غير التقليدي.

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