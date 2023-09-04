اتفاق قبرصي يوناني إسرائيلي على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت قبرص واليونان وإسرائيل خلال قمة عُقدت في نيقوسيا، الإثنين، على تعميق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة للتركيز على الصادرات الموجّهة لأوروبا، خاصة الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.

وجاء في بيان مشترك أعقب الاجتماع «اتفقنا على أن قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة، يعد أساسًا صلبًا للتعاون في المنطقة»، بحسب «فرانس برس».

تاسع قمة ثلاثية للبلدان الثلاثة

وصدر البيان بعدما اجتمع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في إطار تاسع قمة ثلاثية للبلدان الثلاثة. وأسست الدول الثلاث شراكتها الإقليمية المستمرة منذ ثماني سنوات على ثروات الطاقة في شرق المتوسط، وتأمين الإمدادات إلى أوروبا.

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وتجري إسرائيل بالفعل عمليات استكشاف لاحتياطات غاز بحرية، بينما تملك قبرص ثروات في مصادر الطاقة ما زالت لم تُستخرج. ويسعى البلدان لتوحيد جهودهما من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى البر الرئيسي الأوروبي.

دعم «التضافر في مجال الطاقة»

وأفاد القادة بأنهم يسعون لدعم «التضافر في مجال الطاقة» على غرار تأسيس مشروع ربط كهربائي بين البلدان الثلاثة وأنبوب غاز طبيعي محتمل، وفق البيان المشترك. وأضاف البيان «أكّدنا على المصلحة المشتركة فيما يتعلّق بتعزيز آفاق مرور يمكن الوثوق به للطاقة من حوض شرق المتوسط إلى أوروبا». ولفت نتانياهو إلى أن إسرائيل وقبرص تعملان على تصدير احتياطات الغاز من بلاده إلى أوروبا عبر الجزيرة.

وتفكّر نيقوسيا في بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في البحر من إسرائيل إلى قبرص؛ حيث سيُستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء أو يتم تسييله ليُنقل لاحقًا على متن سفن. وقال نتانياهو «ننظر في إمكان التعاون في هذا المجال وأعتقد أنه سيتم اتّخاذ هذه القرارات في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، ثلاثة أشهر هي المدة الأقرب على الأرجح».

تشارك قبرص واليونان وإسرائيل أيضًا في بناء أطول وأعمق كابل تحت البحر تبلغ قدرته 2000 ميغاواط يُطلق عليه «يوروآسيا إنتركونيكتر» يربط شبكات الكهرباء في البلدان الثلاثة بالبر الرئيسي الأوروبي.