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أوروبا تقلص وارداتها من الغاز إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 05:13 مساء
أوروبا تقلص وارداتها من الغاز إلى أدنى مستوى في 3 سنوات
عامل في محطة للغاز الطبيعي بأوكرانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2021.

وانخفضت الشحنات بنسبة 7% في يوليو الماضي إلى 8.6 مليون طن، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي نشرت اليوم الأربعاء، حسب «سكاي نيوز».

قطع روسيا إمدادات الغاز يؤثر على واردات القارة العجوز
وتقلصت واردات القارة من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد خلال العام الماضي، مع قطع روسيا بشكل متزايد إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد بدء حرب أوكرانيا.

ويتزامن هذا الانخفاض مع تراجع أسعار الغاز القياسية في المنطقة، وبنسبة تجاوزت 80% خلال تلك الفترة.

تجار الغاز يفضلون دول آسيا
وأدى تراجع الأسعار إلى جعل السوق الأوروبية أقل جاذبية، إذ اختار تجار الغاز الطبيعي المسال إرسال شحنات إلى آسيا أو انتظار ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وقفزت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60% في العام 2022 لتعويض فقدان إمدادات الغاز الروسية بعد حرب أوكرانيا.

ولدى دول القارة حاليًا مخزونات أعلى من المتوسط وتواجه طلبًا ضعيفًا، لكنها قد تحتاج إلى رفع الأسعار لجذب الإمدادات بعيدًا عن منافسيها في آسيا في الوقت الذي تستعد فيه لفصل الشتاء.

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