أسعار النفط تستقر رغم استمرار المخاوف بشأن رفع الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع بقاء المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأميركية مرة أخرى إلى انخفاض الطلب في مواجهة مخاوف من أن عاصفة استوائية قبالة ساحل الخليج الأميركي قد تؤثر على الإمدادات.

وسجل خام «برنت» 84.42 دولار للبرميل، في حين انخفض خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي سنتين إلى 80.08 دولار، حسب وكالة «رويترز».

ترقب للقرار بخصوص الفائدة الأميركية

وينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، التي ستساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال العام الجاري والمقبل، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم العنيد.

وترجح 80% من التوقعات بقاء الاحتياطي الفدرالي على حاله الشهر المقبل، لكن احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر يبلغ الآن نحو 56%، وفق «رويترز».