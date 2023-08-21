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منتجون: أوكرانيا قد تستخدم ممرا جديدا عبر البحر الأسود لتصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 12:43 مساء
منتجون: أوكرانيا قد تستخدم ممرا جديدا عبر البحر الأسود لتصدير الحبوب
العلم الأوكراني مُغطى بالحبوب في (رويترز - أرشيفية)
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قال مسؤول زراعي كبير، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تدرس تصدير شحنات الحبوب عبر ممر جرى تجربته مؤخرا في البحر الأسود، وذلك بعد أن تعبر سفن شحن أخرى الممر نفسه الذي أبحرت خلاله سفينة الأسبوع الماضي.

وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية منذ غزوها لجارتها في فبراير 2022، وتهدد باعتبار كافة السفن أهدافا عسكرية محتملة منذ انسحابها الشهر الماضي من اتفاق لتوفير ممر آمن كانت تدعمه الأمم المتحدة، بحسب وكالة «رويترز».

وردا على ذلك، أعلنت أوكرانيا عن «ممر إنساني» على مقربة من الساحل الغربي للبحر بالقرب من رومانيا وبلغاريا.

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وعبرت الممر الأسبوع الماضي سفينة حاويات ترفع علم هونج كونج، كانت عالقة في ميناء أوديسا منذ الغزو دون أن تتعرض لإطلاق نار.

التحرك عبر طرق بديلة
وقال نائب رئيس المجلس الزراعي، دينيس مارشوك، وهو أكبر منظمة للأنشطة الزراعية في أوكرانيا، للتلفزيون الوطني «لقد مرت سفينة تجارية واحدة فقط عبره حتى الآن، وقد أبدت استعدادها للتحرك عبر طرق بديلة».

وأضاف «ينبغي أن تمر ربما سبع إلى ثماني سفن أخرى.. ثم ربما تصبح هذه الطرق البديلة في المستقبل ممرا لحركة السفن التي تنقل شحنات الحبوب والبذور الزيتية».

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان، قوله إن كييف تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مخطط مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب، التي تبحر من موانئ البحر الأسود وإليها.

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