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بوتين يطلب من إردوغان دعم تصدير الحبوب الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 01:46 مساء
بوتين يطلب من إردوغان دعم تصدير الحبوب الروسية
لقاء بوتين وإردوغان في سوتشي، 5 أغسطس 2022، (رويترز)
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طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من نظيره التركي رجب طيب إردوغان دعم تركيا تصدير موسكو الحبوب، وتاليا كسر العقوبات الغربية المفروضة عليها، مبقيا على رفضه إحياء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي كانت أنقرة إحدى رعاتها.

وقال الكرملين في أعقاب اتصال بين الرئيسين: «نظرا إلى الحاجات الغذائية للدول الأكثر حاجة، تجرى دراسة الخيارات للسماح بإيصال الحبوب الروسية. ثمة إرادة بالتعاون في هذا المجال مع تركيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

بدورها، قالت الرئاسة التركية إن إردوغان دعا بوتين إلى تجنب أي «تصعيد» بالبحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا. وشدد على «أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسرا للسلام»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو أخيرا.

وقد أعلنت روسيا، الشهر الماضي، رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا، منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية. 

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