  • Alwasat News
Atwasat

تركيا تتوقف عن تحويل ودائع العملة الصعبة لودائع محمية من تقلبات سعر الصرف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 08:41 صباحا
تركيا تتوقف عن تحويل ودائع العملة الصعبة لودائع محمية من تقلبات سعر الصرف
شعار البنك المركزي التركي على مقره في أنقرة، (أرشيفية - رويترز)
alwasat radio

قال البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

وقال البنك في بيان «في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف»، بحسب وكالة «رويترز».

تقليل الودائع المتمتعة بالحماية
وأضاف البيان، أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.

- البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم

وأواخر يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، مراجعة توقعاته السنوية للتضخم إلى 58% أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة واعداً بـ«الاستقرار» اعتباراً من عام 2025.

وقالت حاكمة البنك حفيظة جاي أركان «لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى 58% بنهاية عام 2023»، والتزمت «استخدام جميع الأدوات التي بحوزتها لإعادة التضخم إلى رقم واحد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا

السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا
نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية مراهنات

نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية ...
ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)

ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)

إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مع تقليص الاعتماد على روسيا.. 90% من خزانات الغاز بالاتحاد الأوروبي ممتلئة
مع تقليص الاعتماد على روسيا.. 90% من خزانات الغاز بالاتحاد ...
اتفاق بين أوكرانيا ورومانيا لتسهيل عبور البضائع
اتفاق بين أوكرانيا ورومانيا لتسهيل عبور البضائع
النفط يرتفع 1% وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأميركي
النفط يرتفع 1% وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأميركي
على خلفية الانتهاكات الحقوقية.. «إتش أند إم» توقف عملياتها تدريجيا في بورما
على خلفية الانتهاكات الحقوقية.. «إتش أند إم» توقف عملياتها ...
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي...
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها...
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران ......
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا...
البحرين تسجل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها وسط طقس حار ورطوبة عالية
البحرين تسجل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها وسط طقس حار ......
المزيد
تركيا تتوقف عن تحويل ودائع العملة الصعبة لودائع محمية من تقلبات سعر الصرف
تركيا تتوقف عن تحويل ودائع العملة الصعبة لودائع محمية من ......
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي ......
اليابان: أكبر زيادة بالحد الأدنى للأجور منذ 1978 لكبح التضخم
اليابان: أكبر زيادة بالحد الأدنى للأجور منذ 1978 لكبح التضخم...
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر ......
على خلفية الانتهاكات الحقوقية.. «إتش أند إم» توقف عملياتها تدريجيا في بورما
على خلفية الانتهاكات الحقوقية.. «إتش أند إم» توقف عملياتها ......
المزيد