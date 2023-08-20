تركيا تتوقف عن تحويل ودائع العملة الصعبة لودائع محمية من تقلبات سعر الصرف

القاهرة - بوابة الوسط

قال البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

وقال البنك في بيان «في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف»، بحسب وكالة «رويترز».

تقليل الودائع المتمتعة بالحماية

وأضاف البيان، أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.

- البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم

وأواخر يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، مراجعة توقعاته السنوية للتضخم إلى 58% أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة واعداً بـ«الاستقرار» اعتباراً من عام 2025.

وقالت حاكمة البنك حفيظة جاي أركان «لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى 58% بنهاية عام 2023»، والتزمت «استخدام جميع الأدوات التي بحوزتها لإعادة التضخم إلى رقم واحد».