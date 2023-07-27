  • Alwasat News
Atwasat

حكومة لبنان تفشل في اختيار حاكم للمصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 08:02 مساء
حكومة لبنان تفشل في اختيار حاكم للمصرف المركزي
منظر عام للقصر الحكومي في بيروت يوم الخميس 27 يوليو (رويترز)
alwasat radio

أخفق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، في الاجتماع للاتفاق على اختيار خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مما يعني أن البنك قد يصبح بلا قيادة اعتباراً من الإثنين المقبل مع دخول البلاد العام الخامس من الاضطرابات المالية.

وتنتهي ولاية سلامة (72 عاما) يوم الإثنين المقبل، بعد 30 عاماً قضاها في المنصب في ظل اقتصاد منهار وفي وقت يواجه فيه تهماً، ينفيها، باختلاس أموال عامة.

- قاض لبناني يأمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم المصرف المركزي

فراغ في رئاسة مصرف لبنان
ويثير احتمال حدوث فراغ في رئاسة مصرف لبنان المخاوف من تعرض الدولة لمزيد من الانهيار، ويعكس انقسامات أوسع تركت منصب الرئيس شاغراً، والبلد بدون حكومة كاملة الصلاحيات لأكثر من عام.

وقاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري جهوداً لتعيين حاكم جديد، غير أن جماعة حزب الله وحليفها المسيحي التيار الوطني الحر رفضا هذه الخطوات، وقالا إن حكومة تصريف الأعمال ليس لها الحق في اتخاذ هذه الخطوة.

وألغيت جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بعد دقائق من الموعد المحدد لبدئها لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور عددٍ كاف من الوزراء، بحسب وكالة «رويترز».

وقال ميقاتي في بيان: «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل».

وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى أول نائب من بين أربعة نواب لحاكم المصرف المنصب حال شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا لم يُعين خليفة لسلامة، قائلين إن الأزمة تتطلب حاكماً يتولى القيادة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية

بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي

«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاقتصاد الأميركي يسجل نموا مفاجئا بنسبة 2,4% في الفصل الثاني
الاقتصاد الأميركي يسجل نموا مفاجئا بنسبة 2,4% في الفصل الثاني
لاغارد تحذر من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم
لاغارد تحذر من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع...
البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم
البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم
«المركزي الأوروبي» يقترح وقف رفع معدلات الفائدة
«المركزي الأوروبي» يقترح وقف رفع معدلات الفائدة
بوتين يلتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية
بوتين يلتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة...
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة بالاندثار
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة ......
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في......
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن ......
المزيد
مصر تعلن وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف
مصر تعلن وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف...
حكومة لبنان تفشل في اختيار حاكم للمصرف المركزي
حكومة لبنان تفشل في اختيار حاكم للمصرف المركزي...
مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء
مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء...
بوتين يلتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية
بوتين يلتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية...
«المركزي الأوروبي» يقترح وقف رفع معدلات الفائدة
«المركزي الأوروبي» يقترح وقف رفع معدلات الفائدة...
المزيد