الاقتصاد الأميركي يسجل نموا مفاجئا بنسبة 2,4% في الفصل الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوز الاقتصاد الأميركي التوقعات ليسجل تسارعا في النمو في الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية نشرت، اليوم الخميس، مدفوعا إلى حد ما بإنفاق المستهلكين وبعض أشكال الاستثمار، وفق وكالة «فرانس برس».

وسجل نمو إجمالي الناتج الداخلي نسبة بلغت 2,4% للفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، متجاوزا توقعات المحللين مقارنة مع معدل 2% الذي جرى تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.

وقالت «فرانس برس»، إنه بالرغم من تحذير خبراء الاقتصاد من تباطؤ محتمل نتيجة رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة سريعا العام الماضي للحد من الطلب وخفض التضخم، أثبت الاقتصاد أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعا.

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أسباب التحسن

وفي الفصل الأول، جرت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي على زيادة أكبر بكثير بلغت 2%، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 1,1%، مدعوما باستهلاك أقوى من المتوقع.

وجاء في بيان وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، أن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي «يعكس زيادات في إنفاق المستهلكين والاستثمارات الثابتة غير السكنية وإنفاق الحكومات المحلية وسلطات الولايات».