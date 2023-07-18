«غولدمان ساكس» يخفض احتمالية ركود الاقتصاد الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

خفض مصرف «غولدمان ساكس» احتمالية دخول اقتصاد الولايات المتحدة في فترة ركود إلى 20% من تقديرات سابقة عند 25%، خلال الاثني عشر شهرا المقبلة على الأقل، وذلك بسبب بيانات حديثة أظهرت مرونة أكبر في الاقتصاد الأكبر بالعالم.

وقال كبير الاقتصاديين، يان هاتزيوس، في مذكرة أمس الإثنين، إن «السبب الرئيسي وراء تخفيض احتمالية حدوث ركود هو أن البيانات الأخيرة عززت ثقتنا بأن خفض التضخم إلى مستوى مقبول لا يتطلب ركودا»، كما نقلت وكالة «رويترز».

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وفيما توقع هاتزيوس بعض التباطؤ في الربعين المقبلين من العام، في الغالب بسبب تباطؤ نمو الدخل الشخصي الحقيقي القابل للإنفاق، وانخفاض الإقراض المصرفي، إلا أنه رجح استمرار الاقتصاد الأميركي في النمو، وإن كان بوتيرة أقل.

كما رجح أن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس أخرى خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وأظهرت البيانات مرونة في النشاط الاقتصادي الأميركي، رغم تكاليف الاقتراض المرتفعة منذ أن بدأ الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة في العام 2022.