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مؤشرات تتوقع ركود وشيك في الاقتصاد الأميركي خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 23 يوليو 2023, 08:40 صباحا
مؤشرات تتوقع ركود وشيك في الاقتصاد الأميركي خلال 2023
مؤشر تعاملات في بورصة نيويورك. (أرشيفية: الإنترنت)
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سجل مؤشر مصمم لتعقب المنعطفات في دورة الأعمال بالاقتصاد الأميركي تراجعا للشهر الـ15 على التوالي في يونيو الماضي، مدفوعا بآفاق ضعيفة للمستهلك وزيادة معدلات البطالة، في أطول انخفاض مسجل منذ الفترة التي سبقت الركود بين عامي 2007 – 2009.

وانخفض المؤشر الاقتصادي الرئيسي، الذي تصدره مؤسسة «كونفرنس بورد»، ويتوقع النشاط الاقتصادي المستقبلي، 0.7% في يونيو إلى 106.1، بعد أن تراجع 0.6% في مايو الماضي، وهو تراجع أكثر بقليل من توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز».

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وأكدت «كونفرنس بورد»، وهي مؤسسة اقتصادية معنية بالأبحاث الاقتصادية والمالية، وتقدم المشورة لأكثر من ألفي شركة وجهة عالمية، توقعاتها بدخول الاقتصاد الأميركي فترة ركود بدءا من الربع الثالث من العام الجاري حتى الربع الأول من العام 2024.

وقالت كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في «كونفرنس بورد»، جوستينا زابينسكا لا مونيكا: «بالنظر إلى البيانات المجمعة، بيانات يونيو تشير إلى أن النشاط الاقتصادي سيستمر في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة».

وأضافت: «الأسعار المرتفعة، والسياسة النقدية المتشددة، وتراجع الإنفاق الحكومي عوامل من شأنها إضعاف النمو الاقتصادي».

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