الغاز القطري في مقدمة جدول أعمال مباحثات رئيس وزراء اليابان في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، قطر، الدولة الخليجية الغنية بالغاز، في ختام جولته الخليجية التي تمحورت حول أمن الطاقة والتعاون في مجال الطاقة النظيفة مع الدول التي تزود طوكيو بالجزء الأكبر من حاجاتها النفطية، وفق وكالة «فرانس برس».



وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن كيشيدا «وصل الدوحة، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد». وقال رئيس الوزراء الياباني، في مقابلة مع الوكالة نُشرت الإثنين، إن بلاده تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع قطر، لتحقيق استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.

تعد زيارة كيشيدا قطر الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ عشر سنوات، وتأتي ضمن جولة خليجية، شملت الإمارات الاثنين والسعودية الأحد، حيث التقى رئيس الوزراء الياباني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة. وآخر جولة خليجية لرئيس وزراء ياباني كانت تلك التي أجراها بها شينزو آبي في العام 2020.

ومن المقرر أن يلتقي كيشيدا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سعيا للتعاون في «ضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال»، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية العامة (إن أتش كاي). وجاءت زيارة كيشيدا الدوحة في وقت تتفاوض فيه شركات يابانية مع قطر بشأن إبرام عقود جديدة طويلة الأجل، للتزوّد بالغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة «بلومبرغ» المالية.



وقالت الوكالة إن مستوردي الغاز الطبيعي المسال في اليابان لم يوقعوا أي عقد مع قطر منذ 2014، لافتة إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري إلى طوكيو تراجعت بأكثر من 60% العام الماضي. كما أشارت إلى أن شركة «جيرا» اليابانية، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في البلاد، لم تجدد العقود التي انتهت مدّتها في العام 2021، وكانت تؤمّن 5.5 مليون طن من الغاز سنويا.

في هذا الوقت، وقعت الصين عقدين طويلي الأمد، للتزوّد بالغاز الطبيعي المسال مع قطر.

اتفاقية الدوحة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية

الشهر الماضي، أعلنت الدوحة توقيع اتفاقية مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، لتزويدها بأربعة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لـ27 عاما. وقد وقّعت قطر، في نوفمبر الماضي، اتفاقية مطابقة مع شركة النفط الصينية العملاقة «سينوبك». واعتُبر العقد آنذاك «الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال».

تشكّل الدول الآسيوية (الصين واليابان وكوريا الجنوبية في المقدمة) السوق الرئيسية للغاز القطري، الذي تهافتت عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، حيث يمتد تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية، ويضم نحو 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة «قطر للطاقة».

ومن المتوقع أن يساعد المشروع، الذي تقدر قيمته بـ28.75 مليار دولار، قطر في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60%، ليصل إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027.